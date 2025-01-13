https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uskudarda-kanalizasyonun-denize-akmasiyla-ilgili-denetim-baslatildi-gerekli-islemler-yapilacak-1092600193.html
Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'
Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da denize atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T02:38+0300
2025-01-13T02:38+0300
2025-01-13T02:38+0300
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
kuleli askeri lisesi
türkiye
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İstanbul Üsküdar'da Çengelköy Mahallesi'nde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin yapılan ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede denetim başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından olayla ilgili kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize akmıştı.Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana gelmiş ve kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyinin kahverengiye döndüğü görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/uskudarda-kanalizasyon-denize-akti-yagmur-yagdiginda-burasi-insan-diskilariyla-doluyor-1092596495.html
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kuleli askeri lisesi, türkiye, haberler, üsküdar
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kuleli askeri lisesi, türkiye, haberler, üsküdar
Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da denize atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağını duyurdu.
İstanbul Üsküdar'da Çengelköy Mahallesi'nde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin yapılan ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede denetim başlattı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından olayla ilgili kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize akmıştı.
Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana gelmiş ve kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyinin kahverengiye döndüğü görülmüştü.