https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uskudarda-kanalizasyonun-denize-akmasiyla-ilgili-denetim-baslatildi-gerekli-islemler-yapilacak-1092600193.html

Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'

Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da denize atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T02:38+0300

2025-01-13T02:38+0300

2025-01-13T02:38+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

kuleli askeri lisesi

türkiye

haberler

üsküdar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092600036_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_e751f698c5c9caa7cdce730532f5cbcd.jpg

İstanbul Üsküdar'da Çengelköy Mahallesi'nde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin yapılan ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede denetim başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından olayla ilgili kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize akmıştı.Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana gelmiş ve kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyinin kahverengiye döndüğü görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/uskudarda-kanalizasyon-denize-akti-yagmur-yagdiginda-burasi-insan-diskilariyla-doluyor-1092596495.html

türkiye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kuleli askeri lisesi, türkiye, haberler, üsküdar