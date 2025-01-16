https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ilkan-karamanin-olumune-neden-olan-surucu-tutuklandi-1092754303.html
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edilmiş ancak bir süre sonra yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltına alınmıştı. Sürücü... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T16:03+0300
2025-01-16T16:03+0300
2025-01-16T16:32+0300
türkiye
ilkan karaman
trafik kazası
tutuklama kararı
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Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder, yakalama kararının ardından yeniden tutuklandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Önder'in, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in yakalanması için karar çıkardı.İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Önder, işlemlerinin ardından Muğla Kapalı Cezaevine götürüldü.İlkan Karaman'a ne oldu?Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, 8 Eylül 2024 saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmıştı. Ağır yaralanan basketbolcu Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ilkan-karamanin-olumune-neden-olan-surucu-icin-yakalama-karari-cikarildi-1092662739.html
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ilkan karaman, trafik kazası, tutuklama kararı
ilkan karaman, trafik kazası, tutuklama kararı
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
16:03 16.01.2025 (güncellendi: 16:32 16.01.2025)
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edilmiş ancak bir süre sonra yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltına alınmıştı. Sürücü tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder, yakalama kararının ardından yeniden tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Önder'in, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in yakalanması için karar çıkardı.
İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Önder, işlemlerinin ardından Muğla Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, 8 Eylül 2024 saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmıştı. Ağır yaralanan basketbolcu Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.