https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonunu-basariyla-tamamlayan-4-ulke-oldu--1092741898.html
Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu
Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu
Sputnik Türkiye
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), SpaDeX misyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı. ISRO uydusunun kenetlenmesiyle Hindistan; Rusya, ABD ve Çin'den... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:43+0300
2025-01-16T11:43+0300
2025-01-16T11:43+0300
yaşam
asya & pasifik
asya
hindistan
hindistan başbakanı narendra modi
hindistan uzay araştırma örgütü (isro)
uzay
uzay aracı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078416363_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_8414cb82e4362381c7b8490b23a249c7.jpg
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlayarak Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.Hindistan'ın başarısı, hızla büyüyen 400 milyar dolarlık küresel uzay pazarındaki payını genişletme hedeflerini vurgulayan teknolojik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. ISRO sözcüsü, her biri yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan iki ISRO uydusunun, Target ve Chaser, bir dizi karmaşık yörünge manevrasının ardından birbirlerine başarıyla kenetlendiğini duyurdu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.Küresel ticari uzay pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın şu anki payı yüzde 2, yani yaklaşık 8 milyar dolar. Hükümet bu rakamı 2040 yılına kadar 44 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonu-kapsaminda-ilk-roketini-firlatti-1092198288.html
asya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078416363_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_96ea18b5e2a8490b5097bf54f290f52a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, asya, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan uzay araştırma örgütü (isro), uzay, uzay aracı
asya & pasifik, asya, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan uzay araştırma örgütü (isro), uzay, uzay aracı
Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), SpaDeX misyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı. ISRO uydusunun kenetlenmesiyle Hindistan; Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetleneme görevini başarıyla tamamlayan 4'üncü ülke oldu.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlayarak Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.
Hindistan'ın başarısı, hızla büyüyen 400 milyar dolarlık küresel uzay pazarındaki payını genişletme hedeflerini vurgulayan teknolojik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. ISRO sözcüsü, her biri yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan iki ISRO uydusunun, Target ve Chaser, bir dizi karmaşık yörünge manevrasının ardından birbirlerine başarıyla kenetlendiğini duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.
Küresel ticari uzay pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın şu anki payı yüzde 2, yani yaklaşık 8 milyar dolar. Hükümet bu rakamı 2040 yılına kadar 44 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.