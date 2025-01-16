https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonunu-basariyla-tamamlayan-4-ulke-oldu--1092741898.html

Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu

Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu

Sputnik Türkiye

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), SpaDeX misyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı. ISRO uydusunun kenetlenmesiyle Hindistan; Rusya, ABD ve Çin'den... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T11:43+0300

2025-01-16T11:43+0300

2025-01-16T11:43+0300

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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlayarak Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.Hindistan'ın başarısı, hızla büyüyen 400 milyar dolarlık küresel uzay pazarındaki payını genişletme hedeflerini vurgulayan teknolojik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. ISRO sözcüsü, her biri yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan iki ISRO uydusunun, Target ve Chaser, bir dizi karmaşık yörünge manevrasının ardından birbirlerine başarıyla kenetlendiğini duyurdu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.Küresel ticari uzay pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın şu anki payı yüzde 2, yani yaklaşık 8 milyar dolar. Hükümet bu rakamı 2040 yılına kadar 44 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonu-kapsaminda-ilk-roketini-firlatti-1092198288.html

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asya & pasifik, asya, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan uzay araştırma örgütü (isro), uzay, uzay aracı