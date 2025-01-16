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Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu
Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu
Sputnik Türkiye
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), SpaDeX misyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı. ISRO uydusunun kenetlenmesiyle Hindistan; Rusya, ABD ve Çin'den... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlayarak Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.Hindistan'ın başarısı, hızla büyüyen 400 milyar dolarlık küresel uzay pazarındaki payını genişletme hedeflerini vurgulayan teknolojik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. ISRO sözcüsü, her biri yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan iki ISRO uydusunun, Target ve Chaser, bir dizi karmaşık yörünge manevrasının ardından birbirlerine başarıyla kenetlendiğini duyurdu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.Küresel ticari uzay pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın şu anki payı yüzde 2, yani yaklaşık 8 milyar dolar. Hükümet bu rakamı 2040 yılına kadar 44 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonu-kapsaminda-ilk-roketini-firlatti-1092198288.html
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asya & pasifik, asya, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan uzay araştırma örgütü (isro), uzay, uzay aracı

Hindistan uzayda kenetlenme misyonunu başarıyla tamamlayan 4. ülke oldu

11:43 16.01.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), SpaDeX misyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı. ISRO uydusunun kenetlenmesiyle Hindistan; Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetleneme görevini başarıyla tamamlayan 4'üncü ülke oldu.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlayarak Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.
Hindistan'ın başarısı, hızla büyüyen 400 milyar dolarlık küresel uzay pazarındaki payını genişletme hedeflerini vurgulayan teknolojik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. ISRO sözcüsü, her biri yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olan iki ISRO uydusunun, Target ve Chaser, bir dizi karmaşık yörünge manevrasının ardından birbirlerine başarıyla kenetlendiğini duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.
Küresel ticari uzay pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın şu anki payı yüzde 2, yani yaklaşık 8 milyar dolar. Hükümet bu rakamı 2040 yılına kadar 44 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.
FILE- Indian Space Research Organization (ISRO) Chairman S. Somanath arrives to address the media after the successful landing of spacecraft Chandrayaan-3 on the moon, in Bengaluru, India, Wednesday, Aug. 23, 2023. India successfully carried out Saturday, Oct. 21, the first of a series of key test flights after overcoming a technical glitch ahead of its planned mission to take astronauts into space by 2025, Somanath said. (AP Photo/Aijaz Rahi, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
DÜNYA
Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı
31 Aralık 2024, 03:18
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