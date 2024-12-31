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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonu-kapsaminda-ilk-roketini-firlatti-1092198288.html
Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı
Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı
Sputnik Türkiye
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Kenetlenmenin 7... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı.Hindistan basınında yer alan haberlere göre, SpaDeX roketi, ülkenin 'yörüngede kenetlenme kabiliyetini' test etmeyi amaçlıyor. Roket, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, yerel saatle 22.00'de uzaya fırlatıldı.ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarıyla fırlatıldı ve uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi" dedi.ISRO'ya göre, SpaDeX misyonunun temel amacı, alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojiyi geliştirmek olacak. Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu görevin, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için önemli bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Hint yetkililer, "Bu görev sayesinde Hindistan, Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-bilim-insani-acikladi-kucuk-uzay-araclari-marsta-hangi-gorevleri-yerine-getirecek-1092139592.html
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hindistan uzay araştırma örgütü (isro), hindistan, uzay, uydu
hindistan uzay araştırma örgütü (isro), hindistan, uzay, uydu

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı

03:18 31.12.2024
© AP Photo / Aijaz RahiFILE- Indian Space Research Organization (ISRO) Chairman S. Somanath arrives to address the media after the successful landing of spacecraft Chandrayaan-3 on the moon, in Bengaluru, India, Wednesday, Aug. 23, 2023. India successfully carried out Saturday, Oct. 21, the first of a series of key test flights after overcoming a technical glitch ahead of its planned mission to take astronauts into space by 2025, Somanath said. (AP Photo/Aijaz Rahi, File)
FILE- Indian Space Research Organization (ISRO) Chairman S. Somanath arrives to address the media after the successful landing of spacecraft Chandrayaan-3 on the moon, in Bengaluru, India, Wednesday, Aug. 23, 2023. India successfully carried out Saturday, Oct. 21, the first of a series of key test flights after overcoming a technical glitch ahead of its planned mission to take astronauts into space by 2025, Somanath said. (AP Photo/Aijaz Rahi, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Kenetlenmenin 7 Ocak'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, SpaDeX roketi, ülkenin 'yörüngede kenetlenme kabiliyetini' test etmeyi amaçlıyor. Roket, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, yerel saatle 22.00'de uzaya fırlatıldı.
ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarıyla fırlatıldı ve uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi" dedi.
ISRO'ya göre, SpaDeX misyonunun temel amacı, alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojiyi geliştirmek olacak. Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu görevin, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için önemli bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Hint yetkililer, "Bu görev sayesinde Hindistan, Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.
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