https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hindistan-uzayda-kenetlenme-misyonu-kapsaminda-ilk-roketini-firlatti-1092198288.html

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı

Sputnik Türkiye

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Kenetlenmenin 7... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T03:18+0300

2024-12-31T03:18+0300

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hindistan uzay araştırma örgütü (isro)

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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı.Hindistan basınında yer alan haberlere göre, SpaDeX roketi, ülkenin 'yörüngede kenetlenme kabiliyetini' test etmeyi amaçlıyor. Roket, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, yerel saatle 22.00'de uzaya fırlatıldı.ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarıyla fırlatıldı ve uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi" dedi.ISRO'ya göre, SpaDeX misyonunun temel amacı, alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojiyi geliştirmek olacak. Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu görevin, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için önemli bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Hint yetkililer, "Bu görev sayesinde Hindistan, Rusya, ABD ve Çin'den sonra uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-bilim-insani-acikladi-kucuk-uzay-araclari-marsta-hangi-gorevleri-yerine-getirecek-1092139592.html

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