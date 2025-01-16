https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/getirin-kurucusu-nazim-salur-ortagi-bae-devlet-fonunu-sirkete-cokmekle-sucladi-1092741387.html

Getir'in kurucusu Nazım Salur, ortağı BAE devlet fonunu, şirkete 'çökmekle' suçladı

Getir'in kurucusu Nazım Salur, ortağı BAE devlet fonunu, şirkete 'çökmekle' suçladı

Sputnik Türkiye

Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten Mubadala'yı 'bize çökmeye çalışıyorlar' diye suçladı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T11:20+0300

2025-01-16T11:20+0300

2025-01-16T11:20+0300

ekonomi

nazım salur

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

getir

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Market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten BAE'li Mubadala'yı suçladı. Salur, 'Bize çökme çalışıyorlar' derken, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" ifadelerini kullandı. İş insanı Nazım Salur, Türk paket servis şirketi Getir'i ikiye bölerek şirketin yemet ve dağıtım bölümünü Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala'ya satmıştı. Getir'in e-ticaret, finans, mobilite bölümlerini yöneten Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortağı Mudabadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı. Bizim haklarımıza çökmek istiyor250 milyon dolarlık son yatırımı ile şirketin çoğunluk yapısını eline geçiren yatırım fonu Mubadala'ya yönelik olarak Salur, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bankalarda-yaris-hizlandi-en-uygun-ihtiyac-kredisi-belli-oldu-iste-50-ve-100-bin-tlnin-geri-odeme-1092734217.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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nazım salur, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, getir