https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/getirin-kurucusu-nazim-salur-ortagi-bae-devlet-fonunu-sirkete-cokmekle-sucladi-1092741387.html
Getir'in kurucusu Nazım Salur, ortağı BAE devlet fonunu, şirkete 'çökmekle' suçladı
Getir'in kurucusu Nazım Salur, ortağı BAE devlet fonunu, şirkete 'çökmekle' suçladı
Sputnik Türkiye
Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten Mubadala'yı 'bize çökmeye çalışıyorlar' diye suçladı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:20+0300
2025-01-16T11:20+0300
2025-01-16T11:20+0300
ekonomi
nazım salur
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
getir
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Market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten BAE'li Mubadala'yı suçladı. Salur, 'Bize çökme çalışıyorlar' derken, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" ifadelerini kullandı. İş insanı Nazım Salur, Türk paket servis şirketi Getir'i ikiye bölerek şirketin yemet ve dağıtım bölümünü Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala'ya satmıştı. Getir'in e-ticaret, finans, mobilite bölümlerini yöneten Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortağı Mudabadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı. Bizim haklarımıza çökmek istiyor250 milyon dolarlık son yatırımı ile şirketin çoğunluk yapısını eline geçiren yatırım fonu Mubadala'ya yönelik olarak Salur, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bankalarda-yaris-hizlandi-en-uygun-ihtiyac-kredisi-belli-oldu-iste-50-ve-100-bin-tlnin-geri-odeme-1092734217.html
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nazım salur, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, getir
nazım salur, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, getir
Getir'in kurucusu Nazım Salur, ortağı BAE devlet fonunu, şirkete 'çökmekle' suçladı
Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten Mubadala'yı 'bize çökmeye çalışıyorlar' diye suçladı.
Market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten BAE'li Mubadala'yı suçladı. Salur, 'Bize çökme çalışıyorlar' derken, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" ifadelerini kullandı.
İş insanı Nazım Salur, Türk paket servis şirketi Getir'i ikiye bölerek şirketin yemet ve dağıtım bölümünü Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala'ya satmıştı. Getir'in e-ticaret, finans, mobilite bölümlerini yöneten Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortağı Mudabadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı.
Bizim haklarımıza çökmek istiyor
250 milyon dolarlık son yatırımı ile şirketin çoğunluk yapısını eline geçiren yatırım fonu Mubadala'ya yönelik olarak Salur, şu ifadeleri kullandı:
"BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız."