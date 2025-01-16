https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bankalarda-yaris-hizlandi-en-uygun-ihtiyac-kredisi-belli-oldu-iste-50-ve-100-bin-tlnin-geri-odeme-1092734217.html

Bankalarda yarış hızlandı: En uygun ihtiyaç kredisi belli oldu, işte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme tutarı

Bankalarda yarış hızlandı: En uygun ihtiyaç kredisi belli oldu, işte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme tutarı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararı öncesi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. 50 bin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T08:40+0300

2025-01-16T08:40+0300

2025-01-16T08:42+0300

ekonomi

kredi

ihtiyaç kredisi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz oranları

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Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Foreks Haber tarafından yapılan ve 24 ekonomistin katıldığı ankete göre, 23 ekonomist 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.Bu beklenti, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitmesine neden oldu. BDDK verilerine göre, 3 Ocak haftasında ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 431 milyar TL’ye yükseldi.Bankalarda faiz oranları gerilediTüketiciler, "en uygun ihtiyaç kredisi", "en düşük faiz oranı" gibi aramalarla bankaların kredi tekliflerini araştırmaya başladı. Bazı bankalar 50 bin TL ve 100 bin TL’lik kredilerde faiz oranlarını yüzde 2.99 ve yüzde 3.55 seviyelerine kadar düşürdü.50 bin TL kredi i̇çin 12 ve 24 ay geri ödeme planlarıFaiz oranı yüzde 2.99 üzerinden 50 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme planı şu şekilde:100 bin TL kredi i̇çin en düşük faiz oranı yüzde 3.55Getir Finans tarafından sunulan yüzde 3.55 oranıyla 100 bin TL kredi için geri ödeme planı ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html

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