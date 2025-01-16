https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bankalarda-yaris-hizlandi-en-uygun-ihtiyac-kredisi-belli-oldu-iste-50-ve-100-bin-tlnin-geri-odeme-1092734217.html
Bankalarda yarış hızlandı: En uygun ihtiyaç kredisi belli oldu, işte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme tutarı
Bankalarda yarış hızlandı: En uygun ihtiyaç kredisi belli oldu, işte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme tutarı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararı öncesi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. 50 bin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T08:40+0300
2025-01-16T08:40+0300
2025-01-16T08:42+0300
ekonomi
kredi
ihtiyaç kredisi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz oranları
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Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Foreks Haber tarafından yapılan ve 24 ekonomistin katıldığı ankete göre, 23 ekonomist 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.Bu beklenti, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitmesine neden oldu. BDDK verilerine göre, 3 Ocak haftasında ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 431 milyar TL’ye yükseldi.Bankalarda faiz oranları gerilediTüketiciler, "en uygun ihtiyaç kredisi", "en düşük faiz oranı" gibi aramalarla bankaların kredi tekliflerini araştırmaya başladı. Bazı bankalar 50 bin TL ve 100 bin TL’lik kredilerde faiz oranlarını yüzde 2.99 ve yüzde 3.55 seviyelerine kadar düşürdü.50 bin TL kredi i̇çin 12 ve 24 ay geri ödeme planlarıFaiz oranı yüzde 2.99 üzerinden 50 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme planı şu şekilde:100 bin TL kredi i̇çin en düşük faiz oranı yüzde 3.55Getir Finans tarafından sunulan yüzde 3.55 oranıyla 100 bin TL kredi için geri ödeme planı ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
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faiz indirimi 2025, tcmb faiz kararı, ihtiyaç kredisi faiz oranları, en uygun kredi oranı, kredi faiz oranları düştü, 50 bin tl kredi geri ödeme planı, 100 bin tl kredi geri ödeme planı, en düşük faizli kredi, ihtiyaç kredisi en düşük faiz, 12 ay vadeli kredi hesaplama, 24 ay vadeli kredi hesaplama, %2,99 faizli kredi, %3,55 faiz oranı, en ucuz kredi veren bankalar, kredi faiz oranları 2025, merkez bankası faiz indirimi beklentisi, 23 ocak tcmb faiz kararı, bddk kredi hacmi verileri, kredi faiz oranları karşılaştırma, en düşük kredi taksitleri, tüketici kredisi faiz oranları
Bankalarda yarış hızlandı: En uygun ihtiyaç kredisi belli oldu, işte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme tutarı
08:40 16.01.2025 (güncellendi: 08:42 16.01.2025)
Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararı öncesi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. 50 bin TL ve 100 bin TL kredi için 12 ve 24 ay vadeli geri ödeme planlarında en düşük faiz oranları yüzde 2.99’a kadar geriledi. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne?
Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Foreks Haber tarafından yapılan ve 24 ekonomistin katıldığı ankete göre, 23 ekonomist 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.
Bu beklenti, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitmesine neden oldu. BDDK verilerine göre, 3 Ocak haftasında ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 431 milyar TL’ye yükseldi.
Bankalarda faiz oranları geriledi
Tüketiciler, "en uygun ihtiyaç kredisi", "en düşük faiz oranı" gibi aramalarla bankaların kredi tekliflerini araştırmaya başladı. Bazı bankalar 50 bin TL ve 100 bin TL’lik kredilerde faiz oranlarını yüzde 2.99 ve yüzde 3.55 seviyelerine kadar düşürdü.
50 bin TL kredi i̇çin 12 ve 24 ay geri ödeme planları
Faiz oranı yüzde 2.99 üzerinden 50 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme planı şu şekilde:
12 ay vadede:
Aylık taksit: 5.293 TL
Toplam geri ödeme: 63.763 TL
24 ay vadede:
Aylık taksit: 3.242 TL
Toplam geri ödeme: 78.046 TL
100 bin TL kredi i̇çin en düşük faiz oranı yüzde 3.55
Getir Finans tarafından sunulan yüzde 3.55 oranıyla 100 bin TL kredi için geri ödeme planı ise şöyle:
12 ay vadede:
Aylık taksit: 11.039 TL
Toplam geri ödeme: 132.467 TL
24 ay vadede:
Aylık taksit: 6.978 TL
Toplam geri ödeme: 167.474 TL