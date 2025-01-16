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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/gazze-seridinin-filistin-ulusal-yonetiminin-disinda-herhangi-bir-otorite-tarafindan-yonetilmesine-1092763901.html
‘Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız’
‘Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız’
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumlayan Filistin Devlet Başkanı’nın danışmanı el-Habaş, Filistin Ulusal Yönetimi’nin (FUY) Gazze... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
filistin
mahmud abbas
mahmud el-habaş
yönetim
batı şeria
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
gazze
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e demecinde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumladı.El-Habaş, “Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolünde olmayacağına karar verildi. Bu durum Gazze Şeridi ve tüm Filistin ulusal projesi için tehlike oluşturmaktadır. Aynı zamanda Filistinli vatandaşlar, FUY’un çalışmalarına geri dönmesi çağrısında bulunuyor. Halk bunu 17 yıl önce de istedi, Batı Şeria halkı da bunu istiyor ki bu, Filistin topraklarının yeniden birleşmesinin başlangıcı olabilir” diye konuştu.Filistin ulusal projesinin ayakta kalmasını ve bağımsız bir devletin kurulmasını garanti altına alabilecek olan şeyin FUY’un birleşik yönetimi olduğuna dikkat çeken el-Habaş, “Biz Gazze Şeridi ve Batı Şeria, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yetkisinde tek bir siyasi ve idari yönetim, yani FUY’un yönetimi altında olacak şeklinde tek bir karar alabiliriz. Ulusal projenin korunması ve ayakta kalması ancak bu şekilde sağlanabilir. Aksi takdirde başarısızlığa uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.El-Habaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kremlin-gazze-halki-icin-acilen-ateskese-ihtiyac-var-1092701486.html
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filistin, mahmud abbas, mahmud el-habaş, yönetim, batı şeria, filistin kurtuluş örgütü (fkö), gazze, hamas, ortadoğu
filistin, mahmud abbas, mahmud el-habaş, yönetim, batı şeria, filistin kurtuluş örgütü (fkö), gazze, hamas, ortadoğu

‘Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız’

20:10 16.01.2025
© AP Photo / Mohammed HajjarGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumlayan Filistin Devlet Başkanı’nın danışmanı el-Habaş, Filistin Ulusal Yönetimi’nin (FUY) Gazze Şeridi’ni yönetmeyeceği şeklindeki kararın Gazze Şeridi ve Filistin ulusal projesi için tehlikeli olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e demecinde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumladı.
El-Habaş, “Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolünde olmayacağına karar verildi. Bu durum Gazze Şeridi ve tüm Filistin ulusal projesi için tehlike oluşturmaktadır. Aynı zamanda Filistinli vatandaşlar, FUY’un çalışmalarına geri dönmesi çağrısında bulunuyor. Halk bunu 17 yıl önce de istedi, Batı Şeria halkı da bunu istiyor ki bu, Filistin topraklarının yeniden birleşmesinin başlangıcı olabilir” diye konuştu.
Filistin ulusal projesinin ayakta kalmasını ve bağımsız bir devletin kurulmasını garanti altına alabilecek olan şeyin FUY’un birleşik yönetimi olduğuna dikkat çeken el-Habaş, “Biz Gazze Şeridi ve Batı Şeria, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yetkisinde tek bir siyasi ve idari yönetim, yani FUY’un yönetimi altında olacak şeklinde tek bir karar alabiliriz. Ulusal projenin korunması ve ayakta kalması ancak bu şekilde sağlanabilir. Aksi takdirde başarısızlığa uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.
El-Habaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze Şeridi’nin FUY dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız. Hamas 17 yıl önce yasa dışı bir şekilde iktidarı ele geçirdi ve bunun nelere yol açtığını hepimiz görüyoruz. Tüm bu yıllar boyunca FUY idari meselelerle, Hamas ise güvenlik meseleleriyle uğraştı. Onların eylemleri sonucunda 1 milyon kişi evsiz kaldı, 200 bin kişi öldü, yaralandı, kayboldu veya tutuklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Kremlin: Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç var
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