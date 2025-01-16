https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/gazze-seridinin-filistin-ulusal-yonetiminin-disinda-herhangi-bir-otorite-tarafindan-yonetilmesine-1092763901.html

‘Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız’

‘Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin dışında herhangi bir otorite tarafından yönetilmesine karşıyız’

Sputnik Türkiye

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumlayan Filistin Devlet Başkanı’nın danışmanı el-Habaş, Filistin Ulusal Yönetimi’nin (FUY) Gazze... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T20:10+0300

2025-01-16T20:10+0300

2025-01-16T20:10+0300

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filistin

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mahmud el-habaş

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filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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hamas

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik’e demecinde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını yorumladı.El-Habaş, “Gazze Şeridi’nin Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolünde olmayacağına karar verildi. Bu durum Gazze Şeridi ve tüm Filistin ulusal projesi için tehlike oluşturmaktadır. Aynı zamanda Filistinli vatandaşlar, FUY’un çalışmalarına geri dönmesi çağrısında bulunuyor. Halk bunu 17 yıl önce de istedi, Batı Şeria halkı da bunu istiyor ki bu, Filistin topraklarının yeniden birleşmesinin başlangıcı olabilir” diye konuştu.Filistin ulusal projesinin ayakta kalmasını ve bağımsız bir devletin kurulmasını garanti altına alabilecek olan şeyin FUY’un birleşik yönetimi olduğuna dikkat çeken el-Habaş, “Biz Gazze Şeridi ve Batı Şeria, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yetkisinde tek bir siyasi ve idari yönetim, yani FUY’un yönetimi altında olacak şeklinde tek bir karar alabiliriz. Ulusal projenin korunması ve ayakta kalması ancak bu şekilde sağlanabilir. Aksi takdirde başarısızlığa uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.El-Habaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kremlin-gazze-halki-icin-acilen-ateskese-ihtiyac-var-1092701486.html

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filistin, mahmud abbas, mahmud el-habaş, yönetim, batı şeria, filistin kurtuluş örgütü (fkö), gazze, hamas, ortadoğu