Kremlin: Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç var
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.
Peskov, "Bu felaket derinleşme eğiliminde, bundan dolayı ateşkes, Gazze'de kalan ve bu tamamen insanlık dışı zorlukları yaşayan, ateşkese, her türlü insani yardıma ihtiyaç duyan sakinler için son derece gerekli" dedi.
Kremlin'in Gazze Şeridi'nde yakında ateşkes sağlanması olasılığına ilişkin bilgilere temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını kaydeden Peskov, zira şu anda Gazze'de yaşanan insani felaketin çok fazla konuşulmadığının altını çizdi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.
Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini duyurmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya en yakın noktada olduklarını açıklamıştı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.
Peskov, "Bu felaket derinleşme eğiliminde, bundan dolayı ateşkes, Gazze'de kalan ve bu tamamen insanlık dışı zorlukları yaşayan, ateşkese, her türlü insani yardıma ihtiyaç duyan sakinler için son derece gerekli" dedi.
Kremlin'in Gazze Şeridi'nde yakında ateşkes sağlanması olasılığına ilişkin bilgilere temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını kaydeden Peskov, zira şu anda Gazze'de yaşanan insani felaketin çok fazla konuşulmadığının altını çizdi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.
Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini duyurmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya en yakın noktada olduklarını açıklamıştı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da önceki günkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.