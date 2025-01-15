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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kremlin-gazze-halki-icin-acilen-ateskese-ihtiyac-var-1092701486.html
Kremlin: Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç var
Kremlin: Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T13:27+0300
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israil- filistin çatışması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.Peskov, "Bu felaket derinleşme eğiliminde, bundan dolayı ateşkes, Gazze'de kalan ve bu tamamen insanlık dışı zorlukları yaşayan, ateşkese, her türlü insani yardıma ihtiyaç duyan sakinler için son derece gerekli" dedi.Kremlin'in Gazze Şeridi'nde yakında ateşkes sağlanması olasılığına ilişkin bilgilere temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını kaydeden Peskov, zira şu anda Gazze'de yaşanan insani felaketin çok fazla konuşulmadığının altını çizdi.Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini duyurmuştu.Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya en yakın noktada olduklarını açıklamıştı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da önceki günkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fsb-ukrayna-askeri-istihbarati-rus-askerlere-1-milyon-teklif-etti-1092698560.html
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ortadoğu, joe biden, gazze, israil, abd, hamas, kremlin, ateşkes, katar, mısır, dmitriy peskov, rusya, insani durum, filistin, gazze şeridi, gazze ablukası
ortadoğu, joe biden, gazze, israil, abd, hamas, kremlin, ateşkes, katar, mısır, dmitriy peskov, rusya, insani durum, filistin, gazze şeridi, gazze ablukası

Kremlin: Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç var

13:27 15.01.2025
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu felaket derinleşme eğiliminde, bundan dolayı ateşkes, Gazze'de kalan ve bu tamamen insanlık dışı zorlukları yaşayan, ateşkese, her türlü insani yardıma ihtiyaç duyan sakinler için son derece gerekli" dedi.

Kremlin'in Gazze Şeridi'nde yakında ateşkes sağlanması olasılığına ilişkin bilgilere temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını kaydeden Peskov, zira şu anda Gazze'de yaşanan insani felaketin çok fazla konuşulmadığının altını çizdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya en yakın noktada olduklarını açıklamıştı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da önceki günkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.
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