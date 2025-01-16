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Filistinli siyaset bilimci: İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma bir barış anlaşması değil
Filistinli siyaset bilimci: İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma bir barış anlaşması değil
Sputnik Türkiye
Filistinli siyaset bilimci Makram Hori Mahoul, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşması değil, insani krize yönelik bir dizi... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Filistinli siyaset bilimci, akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Makram Hori Mahoul, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını Sputnik’e değerlendirdi:
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israil, filistin, hamas, el fetih, ortadoğu, gazze, anlaşma, ateşkes, insani kriz, koalisyon, barış misyonu

Filistinli siyaset bilimci: İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma bir barış anlaşması değil

21:20 16.01.2025
© AA / Mahmoud BassamGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA / Mahmoud Bassam
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Filistinli siyaset bilimci Makram Hori Mahoul, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşması değil, insani krize yönelik bir dizi çözümü içeren bir anlaşma olduğunu belirtti.
Filistinli siyaset bilimci, akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Makram Hori Mahoul, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını Sputnik’e değerlendirdi:

Ateşkes anlaşmasının esas itibariyle çatışan taraflar arasındaki ihtilafın sona ermesini düzenlediğini, belgenin hükümlerinin uygulanacağı bir tür zaman dilimi ve alan belirlediğini belirtmek gerekir. Anlaşma bir barış anlaşması değil, ancak insani krize yönelik bir dizi çözüm içeriyor.

Gazze Şeridi tamamen yıkılmış durumda ve insanların tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyacı var. İlk ve öncelikli olarak ele alınması gereken görevler bunlardır. Buna ek olarak, ileriye dönük olarak bölgede güvenliği temin edecek özel bir mekanizmaya da ihtiyaç var. Belki de bu bağlamda, Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyonun kurulması ve bu koalisyonun bölgeye bir barış gücü misyonu göndermesi yerinde olur, ki bu da bölgede bazı siyasi dönüşümlere neden olabilir.

Her halükarda, insani meseleler, Hamas ve El Fetih arasındaki uzlaşma süreci ve Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalar temel konular olmaya devam ediyor. Anlaşmanın ihlal edilmesi riski var ancak yine de böyle bir belgenin kabul edilmesi bile bir barış süreci başlatılması ve Ortadoğu ihtilafının nihai bir çözüme kavuşturulması ihtimaline işaret ediyor.

Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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