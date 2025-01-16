https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ferdi-tayfurun-olumunun-ardindan-kizi-tugce-tayfurdan-gunler-sonra-ilk-paylasim-1092752892.html
Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kızından ilk paylaşım: 'Son babalığını anlatmayı çok isterdim'
Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kızından ilk paylaşım: 'Son babalığını anlatmayı çok isterdim'
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; Necla Nazır... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:57+0300
2025-01-16T15:57+0300
2025-01-16T15:59+0300
yaşam
ferdi tayfur
tuğçe tayfur
necla nazır
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.'Anlatmaya defter yetmez'Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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ferdi tayfur, tuğçe tayfur, necla nazır, antalya, türkiye
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, necla nazır, antalya, türkiye
Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kızından ilk paylaşım: 'Son babalığını anlatmayı çok isterdim'
15:57 16.01.2025 (güncellendi: 15:59 16.01.2025)
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'Anlatmaya defter yetmez'
Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün...Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."