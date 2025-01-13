https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mhp-lideri-bahceli-ferdi-tayfur-icin-lokma-dokturdu-1092610565.html

MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 79 yaşında hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:57+0300

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yaşam

ferdi tayfur

devlet bahçeli

mhp

lokma

lokma

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü. Ferdi Tayfur için MHP'de lokma döküldüMHP'nin açıklamasında, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu etkinlik, Türk milletinin vefa duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.Bahçeli'nin Ferdi Tayfur hayranlığıTayfur'un parçalarını dinlerken klasik arabalarını sürdüğü ve yürüyüş yaptığı videoları sıklıkla paylaşan Bahçeli, taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

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ferdi tayfur, devlet bahçeli, mhp, lokma, lokma