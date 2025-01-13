https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mhp-lideri-bahceli-ferdi-tayfur-icin-lokma-dokturdu-1092610565.html
MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 79 yaşında hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:57+0300
2025-01-13T10:57+0300
2025-01-13T10:57+0300
yaşam
ferdi tayfur
devlet bahçeli
mhp
lokma
lokma
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü. Ferdi Tayfur için MHP'de lokma döküldüMHP'nin açıklamasında, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu etkinlik, Türk milletinin vefa duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.Bahçeli'nin Ferdi Tayfur hayranlığıTayfur'un parçalarını dinlerken klasik arabalarını sürdüğü ve yürüyüş yaptığı videoları sıklıkla paylaşan Bahçeli, taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
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ferdi tayfur, devlet bahçeli, mhp, lokma, lokma
ferdi tayfur, devlet bahçeli, mhp, lokma, lokma
MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 79 yaşında hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü.
Ferdi Tayfur için MHP'de lokma döküldü
MHP'nin açıklamasında, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu etkinlik, Türk milletinin vefa duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.
Bahçeli'nin Ferdi Tayfur hayranlığı
Tayfur'un parçalarını dinlerken klasik arabalarını sürdüğü ve yürüyüş yaptığı videoları sıklıkla paylaşan Bahçeli, taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
Kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü" dedi.