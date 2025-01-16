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Fatih Terim'in futbolcusu, yüzüne su fırlattı: Tepkisi gecikmedi
Fatih Terim'in futbolcusu, yüzüne su fırlattı: Tepkisi gecikmedi
Sputnik Türkiye
Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni takımı Al Shabab geriden gelerek evinde Al-Riyadh'ı son dakika golüyle yendi. Son dakika golünü atan... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:55+0300
2025-01-16T11:55+0300
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Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.Golün ardından Terim ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı. Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.Terim'e futbolcusundan sulu 'şaka'Son dakika golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı ve kameralara yansıyan 'sulu' şaka da ülkede gündem oldu.Kulübede Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu, tecrübeli teknik adamın yüzüne fırlattı. Kısa süreli şok yaşayan Terim sonrasında futbolcusuna gülümseyerek sırtına vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/fatih-terim-al-shababla-ilk-lig-macinda-3-2-yenildi-merih-demiral-kendi-kalesine-gol-atti-1092555576.html
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fatih terim, fatih terim hangi takımda, fatih terim sulu şaka
fatih terim, fatih terim hangi takımda, fatih terim sulu şaka

Fatih Terim'in futbolcusu, yüzüne su fırlattı: Tepkisi gecikmedi

11:55 16.01.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalisterim
terim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni takımı Al Shabab geriden gelerek evinde Al-Riyadh'ı son dakika golüyle yendi. Son dakika golünü atan Hamdallah Terim'e taktik anlattığı sırada su fırlattı. Terim ne olduğunu şaşırdı ve gülerek oyuncuya tepki gösterdi sonra da sırtına eliyle vurarak şakayı sürdürdü.
Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Golün ardından Terim ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı. Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Terim'e futbolcusundan sulu 'şaka'

Son dakika golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı ve kameralara yansıyan 'sulu' şaka da ülkede gündem oldu.

Kulübede Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu, tecrübeli teknik adamın yüzüne fırlattı. Kısa süreli şok yaşayan Terim sonrasında futbolcusuna gülümseyerek sırtına vurdu.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı
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