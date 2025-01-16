https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/fast-food-zincirinde-tuvalet-krizi-trans-kadinlara-600-bin-lira-odenecek-1092760350.html
Fast food zincirinde tuvalet krizi: Trans kadınlara 600 bin lira ödenecek
Fast food zincirinde tuvalet krizi: Trans kadınlara 600 bin lira ödenecek
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de trans kadın çalışan ile McDonald's arasında yaşanan ayrımcılık davası, tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. 28 yaşındaki Kylie... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T18:13+0300
2025-01-16T18:13+0300
2025-01-16T18:16+0300
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McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile ayrımcılık davasında anlaşmaya vararak 600 bin lira ödedi.Berlin'de McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile yaşanan ayrımcılık davasında uzlaşmaya vardı. Divon, kadınlar tuvaletine girişinin engellenmesi ve iş yerinde ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkemede taraflar arasında yoğun tartışmalar yaşanırken bir buçuk saatlik görüşme sonucunda anlaşmaya varıldı. Divon’a 16 bin 500 euro (600 bin lira) ödenmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesi ve iyi bir iş referansı verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma sonrasında Divon, hakları için savaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Almanya'da emsal karar olması beklenen davada trans bireylerin kadınlar tuvaletini veya ayrı bir soyunma odasını hakkettikleri ifade edildi. Dava sonrası şirketlerin ayrımcılık olabilecek politikalarında değişikliğe gitmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-temsilciler-meclisi-transseksuellerin-kadin-spor-musabakalarina-katilmasini-yasakladi-1092706480.html
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Fast food zincirinde tuvalet krizi: Trans kadınlara 600 bin lira ödenecek
18:13 16.01.2025 (güncellendi: 18:16 16.01.2025)
Almanya'nın başkenti Berlin'de trans kadın çalışan ile McDonald's arasında yaşanan ayrımcılık davası, tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. 28 yaşındaki Kylie Divon, işvereni McDonald's'a ayrımcılık iddiasıyla dava açmıştı. Davayı kazanan trans kadına fast food zinciri 16 bin 500 euro (600 bin lira) ödeme yapacağını açıkladı.
McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile ayrımcılık davasında anlaşmaya vararak 600 bin lira ödedi.
Berlin'de McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile yaşanan ayrımcılık davasında uzlaşmaya vardı. Divon, kadınlar tuvaletine girişinin engellenmesi ve iş yerinde ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkemede taraflar arasında yoğun tartışmalar yaşanırken bir buçuk saatlik görüşme sonucunda anlaşmaya varıldı. Divon’a 16 bin 500 euro (600 bin lira) ödenmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesi ve iyi bir iş referansı verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma sonrasında Divon, hakları için savaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Almanya'da emsal karar olması beklenen davada trans bireylerin kadınlar tuvaletini veya ayrı bir soyunma odasını hakkettikleri ifade edildi. Dava sonrası şirketlerin ayrımcılık olabilecek politikalarında değişikliğe gitmesi bekleniyor.