https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/fast-food-zincirinde-tuvalet-krizi-trans-kadinlara-600-bin-lira-odenecek-1092760350.html

Fast food zincirinde tuvalet krizi: Trans kadınlara 600 bin lira ödenecek

Fast food zincirinde tuvalet krizi: Trans kadınlara 600 bin lira ödenecek

Sputnik Türkiye

Almanya'nın başkenti Berlin'de trans kadın çalışan ile McDonald's arasında yaşanan ayrımcılık davası, tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. 28 yaşındaki Kylie... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T18:13+0300

2025-01-16T18:13+0300

2025-01-16T18:16+0300

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McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile ayrımcılık davasında anlaşmaya vararak 600 bin lira ödedi.Berlin'de McDonald's, trans kadın çalışan Kylie Divon ile yaşanan ayrımcılık davasında uzlaşmaya vardı. Divon, kadınlar tuvaletine girişinin engellenmesi ve iş yerinde ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkemede taraflar arasında yoğun tartışmalar yaşanırken bir buçuk saatlik görüşme sonucunda anlaşmaya varıldı. Divon’a 16 bin 500 euro (600 bin lira) ödenmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesi ve iyi bir iş referansı verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma sonrasında Divon, hakları için savaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Almanya'da emsal karar olması beklenen davada trans bireylerin kadınlar tuvaletini veya ayrı bir soyunma odasını hakkettikleri ifade edildi. Dava sonrası şirketlerin ayrımcılık olabilecek politikalarında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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