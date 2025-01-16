https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/eski-bakan-ruhsar-pekcanin-is-insani-esi-hasan-pekcan-telefonla-dolandirildi-1092755740.html
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi telefonla dolandırıldı: 'Kredi başvurusu' diye kandırdılar
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi telefonla dolandırıldı: 'Kredi başvurusu' diye kandırdılar
Sputnik Türkiye
Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı. Pekcan'ı dolandıranlar için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T16:59+0300
2025-01-16T16:59+0300
2025-01-16T17:01+0300
türkiye
ruhsar pekcan
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
merkez bankası
türk telekom
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Eski Ticaret bakanların Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı.Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Hasan Pekcan, 6 Ocak 2025’te cep telefonundan banka görevlisi olduklarını söyleyen kişilerce üç farklı 440’lı numaradan arandı. Dolandırıcılar, güvenlik sebebiyle ve kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde yer alan tek bir hesaba toplanması gerektiği konusunda Pekcan’ı kandırdı. Pekcan bunun üzerine iki farklı banka hesabından Şükrü Ç. ve Faruk K.’ye toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.Hesapları bloke edildiDolandırıldığını fark eden Pekcan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Olayı inceleyen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’ta paranın transfer edildiği iki şüphelinin hesaplarının bloke edilmesi ve para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin tespit edilmesi, para çekilmiş ise kamera görüntülerinin gönderilmesi amacıyla ilgili bankalara yazı gönderdi.Savcılık, 440’lı numaraların kim tarafından kullanıldığını tespit etmek amacıyla da Türk Telekom’a yazı gönderdi. Hasan Pekcan’ın şüphelilerle görüşme kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep eden savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hesap sahiplerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sora gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bogazici-universitesinden-emekli-profesor-yatirim-vaadine-650-bin-dolar-kaptirdi-sikayet-ettigi-1090311013.html
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ruhsar pekcan, ruhsar pekcan eşi, ruhsar pekcanın eşi dolandırıldı
ruhsar pekcan, ruhsar pekcan eşi, ruhsar pekcanın eşi dolandırıldı
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi telefonla dolandırıldı: 'Kredi başvurusu' diye kandırdılar
16:59 16.01.2025 (güncellendi: 17:01 16.01.2025)
Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı. Pekcan'ı dolandıranlar için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verildi.
Eski Ticaret bakanların Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı.
Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Hasan Pekcan, 6 Ocak 2025’te cep telefonundan banka görevlisi olduklarını söyleyen kişilerce üç farklı 440’lı numaradan arandı. Dolandırıcılar, güvenlik sebebiyle ve kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde yer alan tek bir hesaba toplanması gerektiği konusunda Pekcan’ı kandırdı. Pekcan bunun üzerine iki farklı banka hesabından Şükrü Ç. ve Faruk K.’ye toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.
Dolandırıldığını fark eden Pekcan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Olayı inceleyen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’ta paranın transfer edildiği iki şüphelinin hesaplarının bloke edilmesi ve para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin tespit edilmesi, para çekilmiş ise kamera görüntülerinin gönderilmesi amacıyla ilgili bankalara yazı gönderdi.
Savcılık, 440’lı numaraların kim tarafından kullanıldığını tespit etmek amacıyla da Türk Telekom’a yazı gönderdi. Hasan Pekcan’ın şüphelilerle görüşme kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep eden savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hesap sahiplerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sora gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.