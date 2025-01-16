https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/elektrik-faturasini-vaktinde-odeyenler-dikkat-guvence-bedeli-iade-edilecek-1092761488.html
Elektrik faturasını vaktinde ödeyenler dikkat: Güvence bedeli iade edilecek
Elektrik faturasını vaktinde ödeyenler dikkat: Güvence bedeli iade edilecek
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğine göre, elektrik bağlatırken güvence bedeli alınmayan abonelerin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T18:45+0300
2025-01-16T18:45+0300
2025-01-16T18:45+0300
türkiye
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
abone
abonelik
taşınma
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Elektrik faturasını zamanında ödeyen abonelere güvence bedeli iadesi sağlanacağı açıklandı.Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre, elektrik bağlatırken güvence bedeli alınmayan abonelerin kapsamı genişletildi. Milliyet'in haberine göre; Son 24 aylık döneme ait tüm faturalarını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan abonelerden, evini değiştiren tüketiciler ve kaçak elektrik kullanmadığı tespit edilenler, yeniden güvence bedeli ödemeyecek. Ayrıca, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan haneler için de güvence bedeli uygulanmayacak.Kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla fotoğraf ve video kaydı gibi teknikler kullanılacak. Ayrıca, birden fazla kez kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicilerin sayacı, dışarıdan müdahalenin mümkün olmadığı kesme sistemi içeren sayaçlarla değiştirilecek. Kaçak elektrik faturalarının tahsil edilmesinde ise caydırıcılığı artırmak amacıyla katsayı yükseltilecek ve yasal takip işlemleri kaçak faturalar bildirilmeden başlatılmayacak.Elektrik şirketleri, tüketicilere güncel ve geçmiş tüketim faturalarını, benzer tüketicilerle karşılaştırmalı olarak internet sitesi ve mobil uygulamalarında sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca, elektrik sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 iş günü içinde güvence bedeli iadesi yapılamayan tutar, tarife düşüşü olarak tüm tüketicilere yansıtılacak. Serbest sözleşme yaparak daha ucuza elektrik kullanmak isteyen müşteriler ise fiyat tekliflerini anlaşılabilir bir şekilde karşılaştırma tablosu üzerinden görebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-bayraktar-suriyeye-elektrik-veriyoruz-1092511103.html
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elektrik, elektrik kesintisi, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), abone, abonelik, taşınma, taşınmak, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
elektrik, elektrik kesintisi, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), abone, abonelik, taşınma, taşınmak, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
Elektrik faturasını vaktinde ödeyenler dikkat: Güvence bedeli iade edilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğine göre, elektrik bağlatırken güvence bedeli alınmayan abonelerin kapsamı genişletilecek. Son 24 aylık döneme ait tüm faturalarını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan aboneler yeniden güvence bedeli ödemeyecek.
Elektrik faturasını zamanında ödeyen abonelere güvence bedeli iadesi sağlanacağı açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK'nın yeni yönetmelik değişikliğine göre, elektrik bağlatırken güvence bedeli alınmayan abonelerin kapsamı genişletildi. Milliyet'in haberine göre; Son 24 aylık döneme ait tüm faturalarını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan abonelerden, evini değiştiren tüketiciler ve kaçak elektrik kullanmadığı tespit edilenler, yeniden güvence bedeli ödemeyecek. Ayrıca, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan haneler için de güvence bedeli uygulanmayacak.
Kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla fotoğraf ve video kaydı gibi teknikler kullanılacak. Ayrıca, birden fazla kez kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicilerin sayacı, dışarıdan müdahalenin mümkün olmadığı kesme sistemi içeren sayaçlarla değiştirilecek. Kaçak elektrik faturalarının tahsil edilmesinde ise caydırıcılığı artırmak amacıyla katsayı yükseltilecek ve yasal takip işlemleri kaçak faturalar bildirilmeden başlatılmayacak.
Elektrik şirketleri, tüketicilere güncel ve geçmiş tüketim faturalarını, benzer tüketicilerle karşılaştırmalı olarak internet sitesi ve mobil uygulamalarında sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca, elektrik sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 iş günü içinde güvence bedeli iadesi yapılamayan tutar, tarife düşüşü olarak tüm tüketicilere yansıtılacak. Serbest sözleşme yaparak daha ucuza elektrik kullanmak isteyen müşteriler ise fiyat tekliflerini anlaşılabilir bir şekilde karşılaştırma tablosu üzerinden görebilecek.