https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/deutsche-bank-turkiye-icin-enflasyon-tahminini-yukari-yonlu-guncelledi-1092756837.html
Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi: Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi: Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Deutsche Bank analistleri Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T17:03+0300
2025-01-16T17:03+0300
2025-01-16T17:05+0300
ekonomi
deutsche bank
türkiye ekonomisi
enflasyon
dolar
politika faizi
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Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin bazı öngörülerini revize etti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26'dan yüzde 28'e çekerken, dolar tahminini de 43 lira seviyesi olarak açıkladı. Enflasyon katılığı endişesiDeutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiler. Analistlerin yıl sonu dolar / TL tahminleri ise 43 seviyesinde oldu. Politika faizinde indirim bekleniyor'Yiğit Onay ve Christian Wietoska tarafından hazırlanan ve perşembe günü yayımlanan bir raporda “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret edildi. Analistler Ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim bekliyor ve politika faizinin Nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngörüyor.Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edildi. 2026 sonu dolar/TL tahmini 49 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mevduatta-dengeler-degisti-merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-mevduat-faizleri-ne-olacak-1092643954.html
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deutsche bank, türkiye ekonomisi, enflasyon, dolar, politika faizi
deutsche bank, türkiye ekonomisi, enflasyon, dolar, politika faizi
Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi: Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
17:03 16.01.2025 (güncellendi: 17:05 16.01.2025)
Deutsche Bank analistleri Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi.
Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin bazı öngörülerini revize etti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26'dan yüzde 28'e çekerken, dolar tahminini de 43 lira seviyesi olarak açıkladı.
Enflasyon katılığı endişesi
Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiler. Analistlerin yıl sonu dolar / TL tahminleri ise 43 seviyesinde oldu.
Politika faizinde indirim bekleniyor
'Yiğit Onay ve Christian Wietoska tarafından hazırlanan ve perşembe günü yayımlanan bir raporda “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret edildi. Analistler Ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim bekliyor ve politika faizinin Nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngörüyor.
Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edildi. 2026 sonu dolar/TL tahmini 49 olarak açıklandı.