https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/cumhurbaskani-erdogan-israil-hukumetinin-ateskesi-ihlal-etmesine-izin-verilmemeli-1092762692.html

Erdoğan: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik müzakerelere bir an önce başlanmalı

Erdoğan: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik müzakerelere bir an önce başlanmalı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan 'başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T19:19+0300

2025-01-16T19:19+0300

2025-01-16T19:54+0300

türkiye

khurelsukh ukhnaa

israil

gazze

ortadoğu

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile ilgili açıklamalar yaptı.İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.Basın toplantısında konuşan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile bugün heyetler arası toplantıda bir araya gelmişti. Stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ve 10 anlaşma imzalandıErdoğan ile Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ukhnaa tarafından imzalandı.Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ve 10 anlaşma imzalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogandan-ateskes-aciklamasi-gazzenin-kahraman-halkini-ve-yigit-evlatlarini-hurmetle-1092726876.html

türkiye

israil

gazze

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khurelsukh ukhnaa, israil, gazze, ortadoğu, recep tayyip erdoğan