https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/beyaz-saray-abd-israil-hamas-anlasmasinin-sorunsuz-ilerlemeyebilecegini-kabul-ediyor-1092729844.html

Beyaz Saray: ABD İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul ediyor

Beyaz Saray: ABD İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul ediyor

Sputnik Türkiye

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini söyledi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T03:17+0300

2025-01-16T03:17+0300

2025-01-16T03:17+0300

israil- filistin çatışması

israil

hamas

abd

ortadoğu

ateşkes

filistin

israil-filistin

gazze

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Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğinin farkında olduğunu ancak anlaşmanın mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını umduğunu söyledi.Yetkili, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerleyemeyebileceğini şu sözlerle ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/biden-muzakereler-devam-ettigi-surece-ateskes-surecek-1092725041.html

israil

filistin

gazze

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israil, hamas, abd, ortadoğu, ateşkes, filistin, israil-filistin, gazze