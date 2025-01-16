https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/beyaz-saray-abd-israil-hamas-anlasmasinin-sorunsuz-ilerlemeyebilecegini-kabul-ediyor-1092729844.html
Beyaz Saray: ABD İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul ediyor
Beyaz Saray: ABD İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul ediyor
Sputnik Türkiye
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini söyledi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T03:17+0300
2025-01-16T03:17+0300
2025-01-16T03:17+0300
israil- filistin çatışması
israil
hamas
abd
ortadoğu
ateşkes
filistin
israil-filistin
gazze
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Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğinin farkında olduğunu ancak anlaşmanın mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını umduğunu söyledi.Yetkili, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerleyemeyebileceğini şu sözlerle ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/biden-muzakereler-devam-ettigi-surece-ateskes-surecek-1092725041.html
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israil, hamas, abd, ortadoğu, ateşkes, filistin, israil-filistin, gazze
Beyaz Saray: ABD İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul ediyor
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğini söyledi.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İsrail-Hamas anlaşmasının sorunsuz ilerlemeyebileceğinin farkında olduğunu ancak anlaşmanın mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını umduğunu söyledi.
Yetkili, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının sorunsuz ilerleyemeyebileceğini şu sözlerle ifade etti:
“Burada her şeyin yolunda gitmeyeceğine hiç şüphe yok. Ancak bu kadar ayrıntılı bir yapı oluşturmuş olmamızın nedenlerinden biri de dün gece saat 03.00'e kadar çalışarak her iki tarafın beklentilerinin çok net olmasını sağlamak.”