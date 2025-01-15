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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/biden-muzakereler-devam-ettigi-surece-ateskes-surecek-1092725041.html
Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek
Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurarak, 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T22:20+0300
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israil- filistin çatışması
joe biden
israil
gazze
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ateşkes anlaşması
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu.Biden bu anlaşmanın unsurlarının, Mayıs 2024'te ayrıntılı olarak açıkladığı konular olduğunu belirtti ve ilk aşamanın altı hafta süreceğini, bunun 'tam ve eksiksiz bir ateşkes, Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını' içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı belirtildi.Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.'Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek'Biden, ateşkesin ilk aşamasının önümüzdeki altı haftasında İsrail'in ikinci aşama için gerekli düzenlemeleri, yani 'savaşa kalıcı bir son'uun müzakere edeceğini söyledi.Ayrıca Biden, ilk aşamadan ikinci aşamaya geçmek için 'bir dizi detayın' müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada müzakerelerin 6 haftadan uzun sürmesi halinde ise müzakereler devam ettiği sürece ateşkesin devam edeceği belirtildi.İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılması öngörülüyor. İkinci aşamada ayrıca, Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesi ve geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de yer alacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-gazzede-ateskes-19-ocakta-baslayacak-1092724704.html
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joe biden, israil, gazze, abd, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması
joe biden, israil, gazze, abd, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması

Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek

22:20 15.01.2025
© İHA / GRAEME SLOANepa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© İHA / GRAEME SLOAN
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurarak,
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Biden bu anlaşmanın unsurlarının, Mayıs 2024'te ayrıntılı olarak açıkladığı konular olduğunu belirtti ve ilk aşamanın altı hafta süreceğini, bunun 'tam ve eksiksiz bir ateşkes, Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını' içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı belirtildi.
Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.

'Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek'

Biden, ateşkesin ilk aşamasının önümüzdeki altı haftasında İsrail'in ikinci aşama için gerekli düzenlemeleri, yani 'savaşa kalıcı bir son'uun müzakere edeceğini söyledi.
Ayrıca Biden, ilk aşamadan ikinci aşamaya geçmek için 'bir dizi detayın' müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada müzakerelerin 6 haftadan uzun sürmesi halinde ise müzakereler devam ettiği sürece ateşkesin devam edeceği belirtildi.
İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılması öngörülüyor. İkinci aşamada ayrıca, Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesi ve geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de yer alacağını söyledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
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