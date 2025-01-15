https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/biden-muzakereler-devam-ettigi-surece-ateskes-surecek-1092725041.html

Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek

Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurarak, 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T22:20+0300

2025-01-15T22:20+0300

2025-01-15T22:20+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

israil

gazze

abd

hamas

ateşkes

ateşkes anlaşması

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu.Biden bu anlaşmanın unsurlarının, Mayıs 2024'te ayrıntılı olarak açıkladığı konular olduğunu belirtti ve ilk aşamanın altı hafta süreceğini, bunun 'tam ve eksiksiz bir ateşkes, Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını' içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı belirtildi.Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.'Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek'Biden, ateşkesin ilk aşamasının önümüzdeki altı haftasında İsrail'in ikinci aşama için gerekli düzenlemeleri, yani 'savaşa kalıcı bir son'uun müzakere edeceğini söyledi.Ayrıca Biden, ilk aşamadan ikinci aşamaya geçmek için 'bir dizi detayın' müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada müzakerelerin 6 haftadan uzun sürmesi halinde ise müzakereler devam ettiği sürece ateşkesin devam edeceği belirtildi.İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılması öngörülüyor. İkinci aşamada ayrıca, Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesi ve geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de yer alacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-gazzede-ateskes-19-ocakta-baslayacak-1092724704.html

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