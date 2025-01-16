https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktasin-yeni-hocasi-belli-oldu-15-yillik-sozlesme-yapildi-1092766257.html
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: 1.5 yıllık sözleşme yapıldı
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: 1.5 yıllık sözleşme yapıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, teknik direktörlük arayışlarını sürpriz bir şekilde sonuçlandırarak dünyaca ünlü isim Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T22:24+0300
2025-01-16T22:24+0300
2025-01-16T23:03+0300
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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayarak teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü ismi getirdi.Siyah Beyazlı takımın, dünyaca ünlü isim Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Kara Kartal, Norveçli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. AS Marca'nın haberine göre; Solskjaer'in Pazar günü İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Son olarak Manchester United’da görev yapan ve takımına birçok başarı kazandıran Solskjaer, Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcının takıma kazandıracağı vizyon ve oyun anlayışını heyecanla bekliyor.Ole Gunnar Solskjaer kimdir?Norveçli eski futbolcu ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973'te Norveç'in Kristiansund şehrinde doğdu. Solskjaer, futbol kariyerine Norveç'te Clausenengen FK ve Molde FK'da başladıktan sonra 1996 yılında Manchester United'a transfer oldu. Futbolculuk döneminde 'Süper Yedek' lakabını alan Solskjaer, özellikle 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı son dakika golüyle Manchester United'ın zaferinde önemli bir rol oynadı. Kariyerinde Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok kupa kazanan Solskjaer, kulübün tarihindeki efsanevi isimlerden biri olarak kabul edilir.Ole Gunnar Solskjaer kariyeriTeknik direktörlük kariyerine Norveç'in Molde takımında başlayan Solskjaer, burada başarılı bir dönem geçirdikten sonra 2018 yılında Manchester United'ın başına geçti. United'da görev aldığı dönemde takımına hücum odaklı bir oyun tarzı benimseterek taraftarların sevgisini kazandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktasla-adi-anilmisti-roberto-manciniden-ilk-aciklama-geldi-1092763425.html
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ole gunnar solskjaer kimdir, ole gunnar solskjaer hangi takımları çalıştırdı, ole gunnar solskjaer kariyeri
ole gunnar solskjaer kimdir, ole gunnar solskjaer hangi takımları çalıştırdı, ole gunnar solskjaer kariyeri
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: 1.5 yıllık sözleşme yapıldı
22:24 16.01.2025 (güncellendi: 23:03 16.01.2025)
Beşiktaş, teknik direktörlük arayışlarını sürpriz bir şekilde sonuçlandırarak dünyaca ünlü isim Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Solskjaer'in Pazar günü İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayarak teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü ismi getirdi.
Siyah Beyazlı takımın, dünyaca ünlü isim Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Kara Kartal, Norveçli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. AS Marca'nın haberine göre; Solskjaer'in Pazar günü İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Son olarak Manchester United’da görev yapan ve takımına birçok başarı kazandıran Solskjaer, Beşiktaş’ta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcının takıma kazandıracağı vizyon ve oyun anlayışını heyecanla bekliyor.
Ole Gunnar Solskjaer kimdir?
Norveçli eski futbolcu ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973'te Norveç'in Kristiansund şehrinde doğdu. Solskjaer, futbol kariyerine Norveç'te Clausenengen FK ve Molde FK'da başladıktan sonra 1996 yılında Manchester United'a transfer oldu. Futbolculuk döneminde 'Süper Yedek' lakabını alan Solskjaer, özellikle 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı son dakika golüyle Manchester United'ın zaferinde önemli bir rol oynadı. Kariyerinde Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok kupa kazanan Solskjaer, kulübün tarihindeki efsanevi isimlerden biri olarak kabul edilir.
Ole Gunnar Solskjaer kariyeri
Teknik direktörlük kariyerine Norveç'in Molde takımında başlayan Solskjaer, burada başarılı bir dönem geçirdikten sonra 2018 yılında Manchester United'ın başına geçti. United'da görev aldığı dönemde takımına hücum odaklı bir oyun tarzı benimseterek taraftarların sevgisini kazandırdı.