https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolata-tutuklama-talebi-1092765715.html

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 31 kişinin, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği belirtildi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T21:55+0300

2025-01-16T21:55+0300

2025-01-16T22:34+0300

türkiye

beşiktaş

beşiktaş belediyesi

rıza akpolat

tutuklama

tutuklama kararı

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İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Rıza Akpolat olayı nedir?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 zanlı hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ozgur-ozel-besiktas-belediyesi-onunde-konustu-yargi-oyunlariyla-itibar-suikasti-yapmak-bir-1092754753.html

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