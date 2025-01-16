https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bakanliktan-mavi-gomlek-uyarisi-limitin-uzerinde-kursun-tespit-edildi-1092754150.html
Bakanlıktan 'mavi gömlek' uyarısı: Limitin üzerinde kurşun tespit edildi, toplatma kararı çıktı
Bakanlıktan 'mavi gömlek' uyarısı: Limitin üzerinde kurşun tespit edildi, toplatma kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Caizen marka mavi gömleğin limitin üzerinde kurşun barındırdığını belirterek ürün hakkında toplatma kararı verdi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:59+0300
2025-01-16T15:59+0300
2025-01-16T16:00+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
mavi renkli erkek gömleği
erkek gömleği
yasaklama
toplama kararı
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Ticaret Bakanlığı, Caizen markasına ait 'mavi renkli erkek gömleği' için toplatma kararı verdi. Gömlekte belirlenen limitin üzerinde kurşun bulunduğu belirtilirken, gömleğin piyasaya arzını da yasakladı. Kimyasal riskler taşıyorGüvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde güncellemeye giden Ticaret Bakanlığı bu kez de 'mavi renkli' gömlek için uyarıda bulundu. Caizen markasına ait mavi renkli erkek gömleğinde 'limitin üzerinde kurşun barındırıyor' ifadesine yer verilen uyarıda bakanlık toplatma kararı verildiğini duyurdu. Yine ürünün piyasaya arzı da yasaklandı. Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildiOyuncak ve çamaşır suyu için de toplatma kararı verilmiştiBakanlık geçtiğimiz günlerde bazı oyuncaklar için toplatma kararı verildiğini duyururken dün de zincir marketlerde satılan bir çamaşır suyu için toplatma kararı çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-camasir-suyu-marketlerden-toplatiliyor-piyasaya-arzi-da-yasaklandi-1092705879.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), mavi renkli erkek gömleği, erkek gömleği, yasaklama, toplama kararı
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), mavi renkli erkek gömleği, erkek gömleği, yasaklama, toplama kararı
Bakanlıktan 'mavi gömlek' uyarısı: Limitin üzerinde kurşun tespit edildi, toplatma kararı çıktı
15:59 16.01.2025 (güncellendi: 16:00 16.01.2025)
Ticaret Bakanlığı, Caizen marka mavi gömleğin limitin üzerinde kurşun barındırdığını belirterek ürün hakkında toplatma kararı verdi.
Ticaret Bakanlığı, Caizen markasına ait 'mavi renkli erkek gömleği' için toplatma kararı verdi. Gömlekte belirlenen limitin üzerinde kurşun bulunduğu belirtilirken, gömleğin piyasaya arzını da yasakladı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde güncellemeye giden Ticaret Bakanlığı bu kez de 'mavi renkli' gömlek için uyarıda bulundu. Caizen markasına ait mavi renkli erkek gömleğinde 'limitin üzerinde kurşun barındırıyor' ifadesine yer verilen uyarıda bakanlık toplatma kararı verildiğini duyurdu. Yine ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.
Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildi
Oyuncak ve çamaşır suyu için de toplatma kararı verilmişti
Bakanlık geçtiğimiz günlerde bazı oyuncaklar için toplatma kararı verildiğini duyururken dün de zincir marketlerde satılan bir çamaşır suyu için toplatma kararı çıkmıştı.