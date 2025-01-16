https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bakanliktan-mavi-gomlek-uyarisi-limitin-uzerinde-kursun-tespit-edildi-1092754150.html

Bakanlıktan 'mavi gömlek' uyarısı: Limitin üzerinde kurşun tespit edildi, toplatma kararı çıktı

Bakanlıktan 'mavi gömlek' uyarısı: Limitin üzerinde kurşun tespit edildi, toplatma kararı çıktı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Caizen marka mavi gömleğin limitin üzerinde kurşun barındırdığını belirterek ürün hakkında toplatma kararı verdi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T15:59+0300

2025-01-16T15:59+0300

2025-01-16T16:00+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)

mavi renkli erkek gömleği

erkek gömleği

yasaklama

toplama kararı

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Ticaret Bakanlığı, Caizen markasına ait 'mavi renkli erkek gömleği' için toplatma kararı verdi. Gömlekte belirlenen limitin üzerinde kurşun bulunduğu belirtilirken, gömleğin piyasaya arzını da yasakladı. Kimyasal riskler taşıyorGüvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde güncellemeye giden Ticaret Bakanlığı bu kez de 'mavi renkli' gömlek için uyarıda bulundu. Caizen markasına ait mavi renkli erkek gömleğinde 'limitin üzerinde kurşun barındırıyor' ifadesine yer verilen uyarıda bakanlık toplatma kararı verildiğini duyurdu. Yine ürünün piyasaya arzı da yasaklandı. Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildiOyuncak ve çamaşır suyu için de toplatma kararı verilmiştiBakanlık geçtiğimiz günlerde bazı oyuncaklar için toplatma kararı verildiğini duyururken dün de zincir marketlerde satılan bir çamaşır suyu için toplatma kararı çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-camasir-suyu-marketlerden-toplatiliyor-piyasaya-arzi-da-yasaklandi-1092705879.html

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis), mavi renkli erkek gömleği, erkek gömleği, yasaklama, toplama kararı