https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-camasir-suyu-marketlerden-toplatiliyor-piyasaya-arzi-da-yasaklandi-1092705879.html
Ünlü çamaşır suyu, marketlerden toplatılıyor: Piyasaya arzı da yasaklandı
Ünlü çamaşır suyu, marketlerden toplatılıyor: Piyasaya arzı da yasaklandı
Sputnik Türkiye
Zincir marketlerde satılan Akar marka çamaşır suyu için Tarım ve Orman Bakanlığı toplatma kararı verdi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T15:01+0300
2025-01-15T15:01+0300
2025-01-15T15:06+0300
ekonomi
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
tarım ve orman bakanlığı
çamaşır suyu
akar marka çamaşır suyu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satılan 'Akar' marka çamaşır suyu için toplatma kararı aldı. Bakanlık çamaşır sularının piyasaya arzını da yasakladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yaptığı bildirim ile zincir marketlerde satışa sunulan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını açıkladı. Zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.Çocuk emniyet kapatma düzeneği yokYasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre, satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Söz konusu ürün, çocuklar için herhangi bir mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakanlik-harekete-gecti-bu-oyuncak-ve-giyim-urunleri-icin-toplatma-karari-1092703608.html
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akar çamaşır suyu toplatılıyor, hangi çamaşır suyu toplatılıyor, hangi çamaşır suyu yasaklandı,
akar çamaşır suyu toplatılıyor, hangi çamaşır suyu toplatılıyor, hangi çamaşır suyu yasaklandı,
Ünlü çamaşır suyu, marketlerden toplatılıyor: Piyasaya arzı da yasaklandı
15:01 15.01.2025 (güncellendi: 15:06 15.01.2025)
Zincir marketlerde satılan Akar marka çamaşır suyu için Tarım ve Orman Bakanlığı toplatma kararı verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satılan 'Akar' marka çamaşır suyu için toplatma kararı aldı. Bakanlık çamaşır sularının piyasaya arzını da yasakladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yaptığı bildirim ile zincir marketlerde satışa sunulan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını açıkladı. Zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.
Çocuk emniyet kapatma düzeneği yok
Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre, satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Söz konusu ürün, çocuklar için herhangi bir mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabilir.