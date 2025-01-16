https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/avustralyali-fenomen-bagis-ve-takipci-sayisi-icin-bebegini-zehirledi-1092738942.html

Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi

Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi

Sputnik Türkiye

Avustralyalı 34 yaşındaki bir fenomen, bağış toplamak ve takipçi sayısı kazanmak için bir yaşındaki bebeğini ilaçla zehirleyerek hasta etti. Bebeğin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:55+0300

2025-01-16T10:55+0300

2025-01-16T10:55+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092738988_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9cc76fe79ad853f2ea55e903c5c7e107.jpg

Avustralya'da polis, bugün yaptığı duyuruda 34 yaşındaki bir kadını bebeğini bilerek zehirleme suçundan gözaltına aldıklarını açıkladı. Kendisine sosyal medya hesapları açan kadın, 6 Ağustos-15 Ekim 2024 tarihleri arasında, bebeğine reçeteyle satılan çok sayıda ilaç vererek hasta etti. 'Hasta bebeğini' sosyal medya hesaplarından paylaşarak iyi kalpli insanların merhametini para bağışlarıyla sömüren kadın, ayrıca internet üzerinden bağış toplanan bir sitede bağış kampanyası başlattı. Acı çeken bebeğin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan kadın, sadece bağış kampanyasından 37 bin dolardan fazla para topladı. Bebeğin durumu kötüleşince hastaneye yatıran ve burada da çocuğun hastane yatağında videolarını paylaşmaya devam eden kadın, doktorların ve hemşirelerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Brisbane kentindeki bir hastaneye yatan bebeği tedavi eden sağlık personeli, bebekte çok sayıda reçeteli ilaçların izine rastladı. Sağlık personeli, bebeğe annesinin zarar verdiği şüphesiyle 15 Ekim'de polise bilgi verdi ve yapılan testler sonucunda 7 Ocak'ta bebeğe içirilen ilaçlar tespit edildi. Polis bugün 'kasten zarar verme, tehlikeli maddelerle suç işleme, işkence ve çocuk istismarı ile dolandırıcılıktan' suçlarından fenomen anneyi gözaltına aldı. Kadının hasta bebeğin videoları ve fotoğraflarıyla takipçi kazanmak ve bağış toplamak için bebeğini zehirlendiğini belirten polis, "Bir çocuğa, özellikle de bakım ve hayatta kalmak için başkalarına muhtaç olan bir yaşındaki bir bebeğe zarar vermenin hiçbir mazereti olamaz" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-yedi-fenomen-icin-gozalti-karari-1092093026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60