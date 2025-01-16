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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/avustralyali-fenomen-bagis-ve-takipci-sayisi-icin-bebegini-zehirledi-1092738942.html
Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi
Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi
Sputnik Türkiye
Avustralyalı 34 yaşındaki bir fenomen, bağış toplamak ve takipçi sayısı kazanmak için bir yaşındaki bebeğini ilaçla zehirleyerek hasta etti. Bebeğin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:55+0300
2025-01-16T10:55+0300
dünya
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Avustralya'da polis, bugün yaptığı duyuruda 34 yaşındaki bir kadını bebeğini bilerek zehirleme suçundan gözaltına aldıklarını açıkladı. Kendisine sosyal medya hesapları açan kadın, 6 Ağustos-15 Ekim 2024 tarihleri arasında, bebeğine reçeteyle satılan çok sayıda ilaç vererek hasta etti. 'Hasta bebeğini' sosyal medya hesaplarından paylaşarak iyi kalpli insanların merhametini para bağışlarıyla sömüren kadın, ayrıca internet üzerinden bağış toplanan bir sitede bağış kampanyası başlattı. Acı çeken bebeğin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan kadın, sadece bağış kampanyasından 37 bin dolardan fazla para topladı. Bebeğin durumu kötüleşince hastaneye yatıran ve burada da çocuğun hastane yatağında videolarını paylaşmaya devam eden kadın, doktorların ve hemşirelerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Brisbane kentindeki bir hastaneye yatan bebeği tedavi eden sağlık personeli, bebekte çok sayıda reçeteli ilaçların izine rastladı. Sağlık personeli, bebeğe annesinin zarar verdiği şüphesiyle 15 Ekim'de polise bilgi verdi ve yapılan testler sonucunda 7 Ocak'ta bebeğe içirilen ilaçlar tespit edildi. Polis bugün 'kasten zarar verme, tehlikeli maddelerle suç işleme, işkence ve çocuk istismarı ile dolandırıcılıktan' suçlarından fenomen anneyi gözaltına aldı. Kadının hasta bebeğin videoları ve fotoğraflarıyla takipçi kazanmak ve bağış toplamak için bebeğini zehirlendiğini belirten polis, "Bir çocuğa, özellikle de bakım ve hayatta kalmak için başkalarına muhtaç olan bir yaşındaki bir bebeğe zarar vermenin hiçbir mazereti olamaz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-yedi-fenomen-icin-gozalti-karari-1092093026.html
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Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi

10:55 16.01.2025
© Fotoğraf : Queensland polisiAvustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi
Avustralyalı fenomen, bağış ve takipçi sayısı için bebeğini zehirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf : Queensland polisi
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Avustralyalı 34 yaşındaki bir fenomen, bağış toplamak ve takipçi sayısı kazanmak için bir yaşındaki bebeğini ilaçla zehirleyerek hasta etti. Bebeğin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan ve 'hasta bebeği' için bağış kampanyası başlatan kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Avustralya'da polis, bugün yaptığı duyuruda 34 yaşındaki bir kadını bebeğini bilerek zehirleme suçundan gözaltına aldıklarını açıkladı. Kendisine sosyal medya hesapları açan kadın, 6 Ağustos-15 Ekim 2024 tarihleri arasında, bebeğine reçeteyle satılan çok sayıda ilaç vererek hasta etti.
'Hasta bebeğini' sosyal medya hesaplarından paylaşarak iyi kalpli insanların merhametini para bağışlarıyla sömüren kadın, ayrıca internet üzerinden bağış toplanan bir sitede bağış kampanyası başlattı. Acı çeken bebeğin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan kadın, sadece bağış kampanyasından 37 bin dolardan fazla para topladı.
Bebeğin durumu kötüleşince hastaneye yatıran ve burada da çocuğun hastane yatağında videolarını paylaşmaya devam eden kadın, doktorların ve hemşirelerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Brisbane kentindeki bir hastaneye yatan bebeği tedavi eden sağlık personeli, bebekte çok sayıda reçeteli ilaçların izine rastladı.
Sağlık personeli, bebeğe annesinin zarar verdiği şüphesiyle 15 Ekim'de polise bilgi verdi ve yapılan testler sonucunda 7 Ocak'ta bebeğe içirilen ilaçlar tespit edildi. Polis bugün 'kasten zarar verme, tehlikeli maddelerle suç işleme, işkence ve çocuk istismarı ile dolandırıcılıktan' suçlarından fenomen anneyi gözaltına aldı.
Kadının hasta bebeğin videoları ve fotoğraflarıyla takipçi kazanmak ve bağış toplamak için bebeğini zehirlendiğini belirten polis, "Bir çocuğa, özellikle de bakım ve hayatta kalmak için başkalarına muhtaç olan bir yaşındaki bir bebeğe zarar vermenin hiçbir mazereti olamaz" açıklamasını yaptı.
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