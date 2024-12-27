https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-yedi-fenomen-icin-gozalti-karari-1092093026.html

Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı alındı. Üç fenomen yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:37+0300

2024-12-27T11:37+0300

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türkiye

sosyal medya fenomeni

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salim çato

zeynep buse korkmaz

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Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada yedi şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildiYasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı tespit edildiİstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-saadettin-saran-yasa-disi-bahisten-gozaltina-alindi-1092077234.html

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