Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-yedi-fenomen-icin-gozalti-karari-1092093026.html
Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı alındı. Üç fenomen yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:37+0300
2024-12-27T12:12+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
yasadışı bahis
kumar
online kumar
elanur bulut,
salim çato
zeynep buse korkmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054610492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad43cc4b96d02368ea290858cf045993.jpg
Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada yedi şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildiYasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı tespit edildiİstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-saadettin-saran-yasa-disi-bahisten-gozaltina-alindi-1092077234.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054610492_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5984a264531b7695d085ae5964949b94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, kumar, online kumar, elanur bulut, , salim çato, zeynep buse korkmaz
sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, kumar, online kumar, elanur bulut, , salim çato, zeynep buse korkmaz

Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı

11:37 27.12.2024 (güncellendi: 12:12 27.12.2024)
© AAYasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza
Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
Abone ol
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı alındı. Üç fenomen yakalandı.
Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada yedi şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi

Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı tespit edildi

İstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.
Saadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
TÜRKİYE
İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi
00:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала