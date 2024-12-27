https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-yedi-fenomen-icin-gozalti-karari-1092093026.html
Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı alındı. Üç fenomen yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:37+0300
2024-12-27T11:37+0300
2024-12-27T12:12+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
yasadışı bahis
kumar
online kumar
elanur bulut,
salim çato
zeynep buse korkmaz
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Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada yedi şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildiYasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı tespit edildiİstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-saadettin-saran-yasa-disi-bahisten-gozaltina-alindi-1092077234.html
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sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, kumar, online kumar, elanur bulut, , salim çato, zeynep buse korkmaz
sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, kumar, online kumar, elanur bulut, , salim çato, zeynep buse korkmaz
Yasa dışı bahis soruşturmasında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı
11:37 27.12.2024 (güncellendi: 12:12 27.12.2024)
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yedi sosyal medya fenomeni için gözaltı kararı alındı. Üç fenomen yakalandı.
Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada yedi şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı tespit edildi
İstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.