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Araştırma gösterdi: 'Gece kuşları' daha sosyal
Araştırma gösterdi: 'Gece kuşları' daha sosyal
Sputnik Türkiye
Yapılan bir araştırmaya göre, gece göç eden kuşlar adeta sosyalleşiyor. Araştımaya göre, kuşlar tür, yaş ve cinsiyetlerini paylaşarak sosyalleşiyor ve... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T21:48+0300
2025-01-16T21:48+0300
yaşam
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kuş
kuş sürüsü
kuş dili
araştırma
göç
göç yolu
sosyalleşme
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Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre gece göç eden kuşlar, diğer kuş türleriyle daha fazla sosyal etkileşime giriyor. Araştırmada, gece göç eden kuşların habitatlarını ararken içgüdüsel hareket edilip edilmediği araştırıldı.Araştırma, gece olduğunda göç eden kuşların uçuş sırasında çıkardıkları 175 binden fazla sesin 18 bin 300 saatlik kaydını yapay zeka aracılığı ile inceledi. İncelemeler sonucunda araştırmacılar, kuşların gece göç ederken diğer türler ile adeta 'konuşarak' yolculuk hakkında bilgi paylaştığını, bu sayede de kuşların sosyal bağlar kurabileceğini belirledi.Benzerlik sosyalliği artırıyorAraştırma sonucunda, kuşların habitat ararken türlerini, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtmek amacıyla çağrılar yapabileceği aktarılırken, kuşların bu bilgileri benzer kanat yapısı ve sese sahip diğer kuş türleriyle sosyal bağ kurmaya daha çok eğilimi olduğunu kaydetti.Karar alma mekanizmaları etkileniyor olabilirAyrıca araştırmada, bu durumun özellikle küçük yapıya sahip kuş türlerinin karar alma mekanizmalarını etkileyebileceği yer aldı. Araştırmanın yazarı Benjamin Van Doren, "Bu uçuş çağrılarının, yön bulmak veya mola vermeye uygun habitatları belirlemek amacıyla ilişkili olduğunu düşünebiliriz" ifadesini kullandı.Son yıllarda bilim insanlarının genelde gündüz seyahat eden türleri incelediğini kaydeden araştırmacılar, bu çalışmanın, gece göç eden kuşların uçarken türler arası kurduğu sosyal bağlara ilişkin ilk kez nicel kanıt sunduğunu belirtti.
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gece, kuş, kuş sürüsü, kuş dili, araştırma, göç, göç yolu, sosyalleşme
gece, kuş, kuş sürüsü, kuş dili, araştırma, göç, göç yolu, sosyalleşme

Araştırma gösterdi: 'Gece kuşları' daha sosyal

21:48 16.01.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGece göç eden kuşlar
Gece göç eden kuşlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yapılan bir araştırmaya göre, gece göç eden kuşlar adeta sosyalleşiyor. Araştımaya göre, kuşlar tür, yaş ve cinsiyetlerini paylaşarak sosyalleşiyor ve habitatları hakkında bilgi edinerek yön buluyorlar.
Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre gece göç eden kuşlar, diğer kuş türleriyle daha fazla sosyal etkileşime giriyor. Araştırmada, gece göç eden kuşların habitatlarını ararken içgüdüsel hareket edilip edilmediği araştırıldı.
Araştırma, gece olduğunda göç eden kuşların uçuş sırasında çıkardıkları 175 binden fazla sesin 18 bin 300 saatlik kaydını yapay zeka aracılığı ile inceledi. İncelemeler sonucunda araştırmacılar, kuşların gece göç ederken diğer türler ile adeta 'konuşarak' yolculuk hakkında bilgi paylaştığını, bu sayede de kuşların sosyal bağlar kurabileceğini belirledi.

Benzerlik sosyalliği artırıyor

Araştırma sonucunda, kuşların habitat ararken türlerini, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtmek amacıyla çağrılar yapabileceği aktarılırken, kuşların bu bilgileri benzer kanat yapısı ve sese sahip diğer kuş türleriyle sosyal bağ kurmaya daha çok eğilimi olduğunu kaydetti.

Karar alma mekanizmaları etkileniyor olabilir

Ayrıca araştırmada, bu durumun özellikle küçük yapıya sahip kuş türlerinin karar alma mekanizmalarını etkileyebileceği yer aldı. Araştırmanın yazarı Benjamin Van Doren, "Bu uçuş çağrılarının, yön bulmak veya mola vermeye uygun habitatları belirlemek amacıyla ilişkili olduğunu düşünebiliriz" ifadesini kullandı.
Son yıllarda bilim insanlarının genelde gündüz seyahat eden türleri incelediğini kaydeden araştırmacılar, bu çalışmanın, gece göç eden kuşların uçarken türler arası kurduğu sosyal bağlara ilişkin ilk kez nicel kanıt sunduğunu belirtti.
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