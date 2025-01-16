https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/arastirma-gosterdi-gece-kuslari-daha-sosyal--1092765347.html

Araştırma gösterdi: 'Gece kuşları' daha sosyal

Araştırma gösterdi: 'Gece kuşları' daha sosyal

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırmaya göre, gece göç eden kuşlar adeta sosyalleşiyor. Araştımaya göre, kuşlar tür, yaş ve cinsiyetlerini paylaşarak sosyalleşiyor ve... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T21:48+0300

2025-01-16T21:48+0300

2025-01-16T21:48+0300

yaşam

gece

kuş

kuş sürüsü

kuş dili

araştırma

göç

göç yolu

sosyalleşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092765192_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_68066a52cbb93b61245ddd1361d47140.jpg

Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre gece göç eden kuşlar, diğer kuş türleriyle daha fazla sosyal etkileşime giriyor. Araştırmada, gece göç eden kuşların habitatlarını ararken içgüdüsel hareket edilip edilmediği araştırıldı.Araştırma, gece olduğunda göç eden kuşların uçuş sırasında çıkardıkları 175 binden fazla sesin 18 bin 300 saatlik kaydını yapay zeka aracılığı ile inceledi. İncelemeler sonucunda araştırmacılar, kuşların gece göç ederken diğer türler ile adeta 'konuşarak' yolculuk hakkında bilgi paylaştığını, bu sayede de kuşların sosyal bağlar kurabileceğini belirledi.Benzerlik sosyalliği artırıyorAraştırma sonucunda, kuşların habitat ararken türlerini, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtmek amacıyla çağrılar yapabileceği aktarılırken, kuşların bu bilgileri benzer kanat yapısı ve sese sahip diğer kuş türleriyle sosyal bağ kurmaya daha çok eğilimi olduğunu kaydetti.Karar alma mekanizmaları etkileniyor olabilirAyrıca araştırmada, bu durumun özellikle küçük yapıya sahip kuş türlerinin karar alma mekanizmalarını etkileyebileceği yer aldı. Araştırmanın yazarı Benjamin Van Doren, "Bu uçuş çağrılarının, yön bulmak veya mola vermeye uygun habitatları belirlemek amacıyla ilişkili olduğunu düşünebiliriz" ifadesini kullandı.Son yıllarda bilim insanlarının genelde gündüz seyahat eden türleri incelediğini kaydeden araştırmacılar, bu çalışmanın, gece göç eden kuşların uçarken türler arası kurduğu sosyal bağlara ilişkin ilk kez nicel kanıt sunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kara-deligin-sira-disi-davranislari-bilim-insanlarini-sasirtti-1092752576.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gece, kuş, kuş sürüsü, kuş dili, araştırma, göç, göç yolu, sosyalleşme