https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ak-parti-genel-genclik-kollari-baskanliginda-gorev-degisimi-eyyup-kadir-inan-baskanligi-birakiyor-1092728818.html

AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi: Eyyüp Kadir İnan başkanlığı bırakıyor

AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi: Eyyüp Kadir İnan başkanlığı bırakıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, görevinin Yusuf İbiş'e devredeceğini açıkladı. Görev değişimi AK Parti Gençlik Kolları 7... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T02:32+0300

2025-01-16T02:32+0300

2025-01-16T02:32+0300

politika

eyyüp kadir inan

ak parti

yusuf ibiş

görev

görev değişimi

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, görevini Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş'e bırakacağını duyurdu.İnan, görev değişimi haberini sosyal medyadan "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Yusuf İbiş kardeşimize emanet" ifadeleriyle duyurdu.Yusuf İbiş'in, devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşadığını belirten İnan AK Parti Gençlik Kolları'na 17 yaşında katıldığını anımsattı. Görev değişimi için tarih olarak 27 Ocak'ı açıklayan İnan paylaşımında şunları kaydetti:Yusuf İbiş kimdir?Yozgat doğumlu olan Yusuf İbiş 30 yaşında. 2019 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İbiş, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimi alırken, Ankara'da serbest avukatlık yapıyor.Siyasi hayatına 2013 yılında AK Parti Yozgat/Şefaatli İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2014 yılında Ankara Üniak Komisyonu'nda görev yaptı. 2015 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyon Üyesi, 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyon Üyesi ve 2018-2021 yılları arasında 7.Dönem Gençlik Kolları MKYK Üyesi görevlerini yürüttü. Yusuf İbiş 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ak-parti-adana-il-baskani-belli-oldu-kongrede-devir-teslim-toreni-yapilacak-1092727037.html

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eyyüp kadir inan, ak parti, yusuf ibiş, görev, görev değişimi