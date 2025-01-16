https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ak-parti-genel-genclik-kollari-baskanliginda-gorev-degisimi-eyyup-kadir-inan-baskanligi-birakiyor-1092728818.html
AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi: Eyyüp Kadir İnan başkanlığı bırakıyor
AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi: Eyyüp Kadir İnan başkanlığı bırakıyor
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, görevinin Yusuf İbiş'e devredeceğini açıkladı. Görev değişimi AK Parti Gençlik Kolları 7... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T02:32+0300
2025-01-16T02:32+0300
2025-01-16T02:32+0300
politika
eyyüp kadir inan
ak parti
yusuf ibiş
görev
görev değişimi
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, görevini Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş'e bırakacağını duyurdu.İnan, görev değişimi haberini sosyal medyadan "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Yusuf İbiş kardeşimize emanet" ifadeleriyle duyurdu.Yusuf İbiş'in, devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşadığını belirten İnan AK Parti Gençlik Kolları'na 17 yaşında katıldığını anımsattı. Görev değişimi için tarih olarak 27 Ocak'ı açıklayan İnan paylaşımında şunları kaydetti:Yusuf İbiş kimdir?Yozgat doğumlu olan Yusuf İbiş 30 yaşında. 2019 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İbiş, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimi alırken, Ankara'da serbest avukatlık yapıyor.Siyasi hayatına 2013 yılında AK Parti Yozgat/Şefaatli İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2014 yılında Ankara Üniak Komisyonu'nda görev yaptı. 2015 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyon Üyesi, 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyon Üyesi ve 2018-2021 yılları arasında 7.Dönem Gençlik Kolları MKYK Üyesi görevlerini yürüttü. Yusuf İbiş 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ak-parti-adana-il-baskani-belli-oldu-kongrede-devir-teslim-toreni-yapilacak-1092727037.html
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eyyüp kadir inan, ak parti, yusuf ibiş, görev, görev değişimi
eyyüp kadir inan, ak parti, yusuf ibiş, görev, görev değişimi
AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi: Eyyüp Kadir İnan başkanlığı bırakıyor
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, görevinin Yusuf İbiş'e devredeceğini açıkladı. Görev değişimi AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yapılacak
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, görevini Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş'e bırakacağını duyurdu.
İnan, görev değişimi haberini sosyal medyadan "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Yusuf İbiş kardeşimize emanet" ifadeleriyle duyurdu.
Yusuf İbiş'in, devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşadığını belirten İnan AK Parti Gençlik Kolları'na 17 yaşında katıldığını anımsattı.
Görev değişimi için tarih olarak 27 Ocak'ı açıklayan İnan paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Gençlik teşkilatımıza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz. 17 yaşımda üye olarak katıldığım, okul başkanlığı, İzmir il yönetim kurulu üyeliği, İzmir il başkan yardımcılığı, MKYK üyeliği, İzmir il başkanlığı ve son olarak genel başkan olarak görev yaptığım AK Parti Gençlik Kollarımızda başından sonuna kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 'Gençliğinle Türkiye'ye yön ver' diyerek 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizde tüm kardeşlerimizi, büyüklerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Kongremiz, ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun."
Yozgat doğumlu olan Yusuf İbiş 30 yaşında. 2019 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İbiş, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimi alırken, Ankara'da serbest avukatlık yapıyor.
Siyasi hayatına 2013 yılında AK Parti Yozgat/Şefaatli İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2014 yılında Ankara Üniak Komisyonu'nda görev yaptı. 2015 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyon Üyesi, 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyon Üyesi ve 2018-2021 yılları arasında 7.Dönem Gençlik Kolları MKYK Üyesi görevlerini yürüttü.
Yusuf İbiş 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.