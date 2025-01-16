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Adaya veda eden isim açıklandı: Survivor'da kim elendi?
Adaya veda eden isim açıklandı: Survivor'da kim elendi?
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacısı Merve Özdemir, yarışmadaki performansı ve eleme düellosunda aldığı sonuçla dikkat çekti. Merve, Göksu ile çıktığı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacısı Merve Özdemir, eleme düellosunda veda etti.Adaya veda eden isim Merve Özdemir oldu. Merve, eleme düellosunda Göksu'ya 5-3 mağlup olarak yarışmaya veda etti. Veda konuşmasında Merve Özdemir "Buraya girmek için hiç kolay yollardan geçmemiştim. Duygusalım biraz, kusura bakmayın. Onları çok seviyorum. İkimizden biri kalması gerekiyordu. O Asena'yı hiç sevmiyorum. Onun dışında hepsini seviyorum. İçimde kalmasın" dedi.Merve Özdemir kimdir?24 yaşındaki Merve Özdemir, sporla iç içe bir yaşam sürdüren lisanslı bir sporcu olarak Survivor'da tanındı. Kick boks, voleybol ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında lisanslı olan Özdemir, yarışmadaki mücadeleci ruhu ve tartışmalı anlarıyla dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/survivor-all-star-2025te-prenses-krizi-eleme-adayi-belli-oldu-dokunulmazlik-oyununu-hangi-takim-1092642604.html
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survivor elenen isim, survivor kim gitti, survivor adaya veda eden isim
survivor elenen isim, survivor kim gitti, survivor adaya veda eden isim

Adaya veda eden isim açıklandı: Survivor'da kim elendi?

01:05 16.01.2025
© Fotoğraf : Merve Özdemir instagramMerve Özdemir
Merve Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf : Merve Özdemir instagram
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Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacısı Merve Özdemir, yarışmadaki performansı ve eleme düellosunda aldığı sonuçla dikkat çekti. Merve, Göksu ile çıktığı eleme düellosunu kaybederek adaya veda eden isim oldu.
Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacısı Merve Özdemir, eleme düellosunda veda etti.
Adaya veda eden isim Merve Özdemir oldu. Merve, eleme düellosunda Göksu'ya 5-3 mağlup olarak yarışmaya veda etti. Veda konuşmasında Merve Özdemir "Buraya girmek için hiç kolay yollardan geçmemiştim. Duygusalım biraz, kusura bakmayın. Onları çok seviyorum. İkimizden biri kalması gerekiyordu. O Asena'yı hiç sevmiyorum. Onun dışında hepsini seviyorum. İçimde kalmasın" dedi.

Merve Özdemir kimdir?

24 yaşındaki Merve Özdemir, sporla iç içe bir yaşam sürdüren lisanslı bir sporcu olarak Survivor'da tanındı. Kick boks, voleybol ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında lisanslı olan Özdemir, yarışmadaki mücadeleci ruhu ve tartışmalı anlarıyla dikkat çekti.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
YAŞAM
Survivor All Star 2025'te 'prenses krizi': Eleme adayı belli oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
14 Ocak, 06:16
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