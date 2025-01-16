https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/2025in-yatirim-programi-resmi-gazetede-yayimlandi-1-trilyon-4444-milyar-lira-odenek-tahsis-edildi-1092727498.html

2025'in yatırım programı Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 trilyon 444.4 milyar lira ödenek tahsis edildi

2025'in yatırım programı Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 trilyon 444.4 milyar lira ödenek tahsis edildi

Sputnik Türkiye

2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 bin 238 proje için yaklaşık 1 trilyon 444.4 milyar lira ödenek konuldu. En yüksek pay ulaştırma ve... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T00:41+0300

2025-01-16T00:41+0300

2025-01-16T00:41+0300

resmi gazete

türkiye

sağlık bakanlığı

yatırım

ödenek

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2025 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 10.599,5 milyar lira olup, söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon 444.4 milyar lira oldu.Program kapsamında 2025 yılında 3 bin 783'ü ana proje olmak üzere, toplam 14 bin 238 proje yürütülmesi planlanıyor.En yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile eğitime ayrıldıYatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30.5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. 2025 yılında ulaştırma sektörü yatırımları için yüzde 38 artışla 440 milyar lira ödenek tahsis edildi. Özellikle demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı doğrultusunda Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesine 29.3 milyar lira, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 22.8 milyar lira, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 19.7 milyar lira ve Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 18.5 milyar lira ödenek sağlandı. Üretimin ve ticaretin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan iltisak hattı projelerine yüzde 301,4 artışla 8,4 milyar lira ödenek ayrıldı. Türkiye'nin uluslararası yük koridorları ile olan bağlantısının güçlendirilmesine ve bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelmesine hizmet edeceği belirtilen Divriği-Kars Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu projesi için 4.1 milyar lira, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı projesi için ise 2.4 milyar lira ödenek ayrıldı. Ayrıca Kalkınma Yolu projesi kapsamında Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı projeleri Yatırım Programına dahil edildi.Eğitim yatırımlarına yüzde 44.5 artışÖdenekte ulaştırma-haberleşme sektörünü yüzde 15.1'lik pay ile eğitim sektörü takip etti. Eğitim sektörü yatırımları için 2025 yılında yüzde 44.5 artışla 217.9 milyar lira ödenek tahsis edildi.Temel eğitime 140.8 milyar lira ödenek ayrıldı. Mesleki eğitimde atölye ve laboratuvar donanımlarının yenilenmesi için "1.500 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Teknik ve Laboratuvar Altyapısının Modernizasyonu" projesi Yatırım Programına dahil edilmiş ve projeye 5 milyar lira ödenek tahsis edildi.Sağlık Bakanlığı'na yüzde 46.5 artışSağlık sektörünün 2025 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'na yüzde 46.5 artışla tahsis edilen 121.1 milyar lira ile 2025 yılında 16.715 yatak ve 365 ünite hizmete alınacak. 2025 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 450 yatak kapasiteli 16 şehir hastanesinin yapımına devam edilecek olup, bu hastanelerden 5 bin 450 yatak kapasiteli 5 hastane projesi tamamlanacak.Yatırımcı ve girişimcilere daha fazla yatırım yeri oluşturmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na imalat sanayii sektöründe yüzde 52.9 artışla 23.3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, organize sanayi bölgesi projeleri için yüzde 101,5 artışla 10,8 milyar lira, küçük sanayi sitesi projeleri için ise yüzde 195,3 artışla 6,5 milyar lira ödenek sağlandı.Ayrıca yükseköğretimde kalitenin artırılması, fiziki imkanların geliştirilmesi, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak üniversitelere 2025 yılında yüzde 51 artışla 53.5 milyar lira yatırım ödeneği sağlandı.

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resmi gazete, sağlık bakanlığı, yatırım, ödenek