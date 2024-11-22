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MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı
MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içerisinde '100 Yıllık' adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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belge
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Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.1920 tarihli olan 17 belgenin içerisinde en dikkat çekici olanının ise gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor olduğu aktarıldı.MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar da yer aldı.
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mit, milli istihbarat teşkilatı, belge, rapor, ikinci dünya savaşı, joseph göbbels, adana, mersin
mit, milli istihbarat teşkilatı, belge, rapor, ikinci dünya savaşı, joseph göbbels, adana, mersin

MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı

19:28 22.11.2024 (güncellendi: 19:31 22.11.2024)
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde Özel Koleksiyon bölümü içerisinde 100 Yıllık adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içerisinde '100 Yıllık' adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.
Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.
1920 tarihli olan 17 belgenin içerisinde en dikkat çekici olanının ise gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor olduğu aktarıldı.
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde Özel Koleksiyon bölümü içerisinde 100 Yıllık adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807
MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar da yer aldı.
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde Özel Koleksiyon bölümü içerisinde 100 Yıllık adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807
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