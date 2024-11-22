MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı
19:28 22.11.2024 (güncellendi: 19:31 22.11.2024)
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içerisinde '100 Yıllık' adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.
Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.
1920 tarihli olan 17 belgenin içerisinde en dikkat çekici olanının ise gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor olduğu aktarıldı.
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807
MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar da yer aldı.
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW334807