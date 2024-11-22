https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mit-ozel-koleksiyonunda-istihbarat-raporlarini-paylasti-17-belge-ziyaretcilerin-erisimine-acildi-1090718900.html

MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı

MİT, istihbarat raporlarını paylaştı: 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içerisinde '100 Yıllık' adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T19:28+0300

2024-11-22T19:28+0300

2024-11-22T19:31+0300

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

belge

rapor

ikinci dünya savaşı

joseph göbbels

adana

mersin

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Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.1920 tarihli olan 17 belgenin içerisinde en dikkat çekici olanının ise gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor olduğu aktarıldı.MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar da yer aldı.

türkiye

adana

mersin

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Sputnik Türkiye

mit, milli istihbarat teşkilatı, belge, rapor, ikinci dünya savaşı, joseph göbbels, adana, mersin