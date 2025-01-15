https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-yildizi-gorenler-sasirtiyor-herkes-hangi-estetik-ameliyatlari-yaptirdigini-merak-ediyor-1092691491.html
Ünlü yıldızı görenler şaşırtıyor: Herkes hangi estetik ameliyatları yaptırdığını merak ediyor
Ünlü yıldızı görenler şaşırtıyor: Herkes hangi estetik ameliyatları yaptırdığını merak ediyor
Sputnik Türkiye
Hollywood'da çocuk yaşta ünlenen ancak filmlerinden çok katıldığı partiler ve özel hayatı ile konuşulan Lindsay Lohan, bu kez farklı bir konuyla gündemde... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:26+0300
2025-01-15T11:26+0300
2025-01-15T11:26+0300
yaşam
lindsay lohan
demi moore
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
estetik operasyon
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Hollywood'un 62 yaşındaki film yıldızı Demi Moore, Cevher filmiyle aldığı ödül sonrasında yaşına rağmen dinç ve güzel görüntüsüyle gündem olmaya başladı. Ancak bir başka film yıldızı genç ve güzel görünümüyle son dönemde kendinden çokça söz ettiriyor.Çocuk yaşta modellik yaparak ünlenen ve 2000'lerin başında oynadığı gençlik filmleriyle yıldızını parlatan Lindsay Lohan, kariyerinden çok çalkantılı özel hayatıyla gündem olmuştu. Yeteneğiyle ilgili manşetler, yerini kısa süre sonra Lindsay'in sektördeki meslektaşlarıyla birlikte partilediği ve gece kulüplerinden sendeleyerek çıktığı görüntülere bıraktı. Birden fazla kez gözaltına alınan Lohan, hoş olmayan fotoğraflarla manşetlerde yerini aldı ve madde bağımlılığıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı.Çalkantılı yıllarYıllarca bağımlılıkla mücadele eden Lindsay Lohan, genç yaşta rehabilitasyon merkezine yattı ve bu durum oyunculuk kariyerini etkiledi. Film setlerinden atıldı, rollerinden kovuldu veya açılışlara katılımını iptal etmek zorunda kaldı, bu da kariyerinin bir daha düzelip düzelmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Lohan, rehabilitasyonda 250 günden fazla zaman geçirdi ve 20 farklı kez gözaltına alındı.Yıldızı tekrar parlamaya başladı2024 yılında spot ışıklarına geri dönen 38 yaşındaki Lindsay Lohan, bu kez gençliğinden daha güzel bir görüntüyle ve değişimiyle kendiden sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada gündem olan Lohan için herkes bu görüntüsünü nasıl elde ettiğini konuşuyor. En çok merak edilenler ise hangi estetik operasyonları geçirdiği yönünde. Eskiden çilli bir yüzü olan Lohan bu konuda açıklama yapmazken porselen gibi cildindeki 'pigmentasyon ve bazı doku sorunlarını' tedavi ettirmiş olabileceği öne sürülüyor. Kilo verdiği yönünde yorumların yanı sıra göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma operasyonu, hafif bir burun estetiği veya boyun germe ameliyatı yaptırdığı yönünde spekülasyonlar yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
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lindsay lohan, demi moore, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon
lindsay lohan, demi moore, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon
Ünlü yıldızı görenler şaşırtıyor: Herkes hangi estetik ameliyatları yaptırdığını merak ediyor
Hollywood'da çocuk yaşta ünlenen ancak filmlerinden çok katıldığı partiler ve özel hayatı ile konuşulan Lindsay Lohan, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Büyük değişim geçiren Lohan, 'gençliğinden bile daha güzel görünümüyle' dikkatleri üzerine geçti. Sosyal medya yorumları, Lohan'ın çeşitli estetik ameliyatlar geçirdiği yönünde.
Hollywood'un 62 yaşındaki film yıldızı Demi Moore, Cevher filmiyle aldığı ödül sonrasında yaşına rağmen dinç ve güzel görüntüsüyle gündem olmaya başladı. Ancak bir başka film yıldızı genç ve güzel görünümüyle son dönemde kendinden çokça söz ettiriyor.
Çocuk yaşta modellik yaparak ünlenen ve 2000'lerin başında oynadığı gençlik filmleriyle yıldızını parlatan Lindsay Lohan, kariyerinden çok çalkantılı özel hayatıyla gündem olmuştu. Yeteneğiyle ilgili manşetler, yerini kısa süre sonra Lindsay'in sektördeki meslektaşlarıyla birlikte partilediği ve gece kulüplerinden sendeleyerek çıktığı görüntülere bıraktı.
Birden fazla kez gözaltına alınan Lohan, hoş olmayan fotoğraflarla manşetlerde yerini aldı ve madde bağımlılığıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı.
Yıllarca bağımlılıkla mücadele eden Lindsay Lohan, genç yaşta rehabilitasyon merkezine yattı ve bu durum oyunculuk kariyerini etkiledi. Film setlerinden atıldı, rollerinden kovuldu veya açılışlara katılımını iptal etmek zorunda kaldı, bu da kariyerinin bir daha düzelip düzelmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Lohan, rehabilitasyonda 250 günden fazla zaman geçirdi ve 20 farklı kez gözaltına alındı.
Yıldızı tekrar parlamaya başladı
2024 yılında spot ışıklarına geri dönen 38 yaşındaki Lindsay Lohan, bu kez gençliğinden daha güzel bir görüntüyle ve değişimiyle kendiden sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada gündem olan Lohan için herkes bu görüntüsünü nasıl elde ettiğini konuşuyor. En çok merak edilenler ise hangi estetik operasyonları geçirdiği yönünde.
Eskiden çilli bir yüzü olan Lohan bu konuda açıklama yapmazken porselen gibi cildindeki 'pigmentasyon ve bazı doku sorunlarını' tedavi ettirmiş olabileceği öne sürülüyor. Kilo verdiği yönünde yorumların yanı sıra göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma operasyonu, hafif bir burun estetiği veya boyun germe ameliyatı yaptırdığı yönünde spekülasyonlar yapılıyor.