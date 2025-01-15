https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-yildizi-gorenler-sasirtiyor-herkes-hangi-estetik-ameliyatlari-yaptirdigini-merak-ediyor-1092691491.html

Ünlü yıldızı görenler şaşırtıyor: Herkes hangi estetik ameliyatları yaptırdığını merak ediyor

Ünlü yıldızı görenler şaşırtıyor: Herkes hangi estetik ameliyatları yaptırdığını merak ediyor

Sputnik Türkiye

Hollywood'da çocuk yaşta ünlenen ancak filmlerinden çok katıldığı partiler ve özel hayatı ile konuşulan Lindsay Lohan, bu kez farklı bir konuyla gündemde... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T11:26+0300

2025-01-15T11:26+0300

2025-01-15T11:26+0300

yaşam

lindsay lohan

demi moore

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

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Hollywood'un 62 yaşındaki film yıldızı Demi Moore, Cevher filmiyle aldığı ödül sonrasında yaşına rağmen dinç ve güzel görüntüsüyle gündem olmaya başladı. Ancak bir başka film yıldızı genç ve güzel görünümüyle son dönemde kendinden çokça söz ettiriyor.Çocuk yaşta modellik yaparak ünlenen ve 2000'lerin başında oynadığı gençlik filmleriyle yıldızını parlatan Lindsay Lohan, kariyerinden çok çalkantılı özel hayatıyla gündem olmuştu. Yeteneğiyle ilgili manşetler, yerini kısa süre sonra Lindsay'in sektördeki meslektaşlarıyla birlikte partilediği ve gece kulüplerinden sendeleyerek çıktığı görüntülere bıraktı. Birden fazla kez gözaltına alınan Lohan, hoş olmayan fotoğraflarla manşetlerde yerini aldı ve madde bağımlılığıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı.Çalkantılı yıllarYıllarca bağımlılıkla mücadele eden Lindsay Lohan, genç yaşta rehabilitasyon merkezine yattı ve bu durum oyunculuk kariyerini etkiledi. Film setlerinden atıldı, rollerinden kovuldu veya açılışlara katılımını iptal etmek zorunda kaldı, bu da kariyerinin bir daha düzelip düzelmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Lohan, rehabilitasyonda 250 günden fazla zaman geçirdi ve 20 farklı kez gözaltına alındı.Yıldızı tekrar parlamaya başladı2024 yılında spot ışıklarına geri dönen 38 yaşındaki Lindsay Lohan, bu kez gençliğinden daha güzel bir görüntüyle ve değişimiyle kendiden sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada gündem olan Lohan için herkes bu görüntüsünü nasıl elde ettiğini konuşuyor. En çok merak edilenler ise hangi estetik operasyonları geçirdiği yönünde. Eskiden çilli bir yüzü olan Lohan bu konuda açıklama yapmazken porselen gibi cildindeki 'pigmentasyon ve bazı doku sorunlarını' tedavi ettirmiş olabileceği öne sürülüyor. Kilo verdiği yönünde yorumların yanı sıra göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma operasyonu, hafif bir burun estetiği veya boyun germe ameliyatı yaptırdığı yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html

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lindsay lohan, demi moore, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon