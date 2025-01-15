https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-oyuncu-safak-sezer-milyonda-bir-gorulen-rahatsizligini-anlatti-kor-olabilirim-1092702946.html
Ünlü oyuncu Şafak Sezer milyonda bir görülen rahatsızlığını anlattı: 'Kör olabilirim'
Ünlü oyuncu Şafak Sezer milyonda bir görülen rahatsızlığını anlattı: 'Kör olabilirim'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, milyonda bir rastlanan rahatsızlığıyla ilgili ilk kez konuştu ve kör olma riskinin bulunduğunu açıkladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:02+0300
2025-01-15T14:02+0300
2025-01-15T14:02+0300
yaşam
şafak sezer
körlük
hastalık
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Kutsal Damacana, Kolpaçino gibi komedi filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Şafak Sezer hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Gözünde 'ben' olduğunu ve bunun milyonda bir görüldüğünü söyleyen Sezer, "Benin riski, ilerde kör ediyor insanı" dedi. Sezer'in açıklamaları sonrasında hayranları sosyal medyadan destek mesajları yayımladı. Kör olabilirim Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir programda gözündeki nadir görülen hastalığı ilk kez açıkladı. “Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var” diyen Sezer, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini anlattı. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli gözlük kullandığını belirten oyuncu, “Kör olabilirim” sözleriyle hayranlarını üzdü. Şafak Sezer, programda yaptığı açıklamada gözündeki rahatsızlığın detaylarını şöyle anlattı:“Gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir görülen bir durum bu. Bu ben ilerliyor. Eğer büyümeye devam ederse insanı kör edebiliyor.”Hayranlarından destek mesajları yağdıRahatsızlığı nedeniyle göz sağlığını yakından takip etmek zorunda olduğunu belirten Sezer, bu durumun hayatını nasıl etkilediğini de anlattı. Açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran ünlü oyuncuya, hayranlarından destek mesajları yağdı.Şafak Sezer kimdir?Oyuncu, yönetmen ve senarist olan Şafak Sezer, bir çok filmde rol aldı. Sıdıka, Baskül Ailesi gibi bir çok komedi dizisinde oynayan Sezer, Vizontele, Kutsal Damacana serisi, Kolpaçino gibi filmlerde de rol aldı.
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer milyonda bir görülen rahatsızlığını anlattı: 'Kör olabilirim'
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, milyonda bir rastlanan rahatsızlığıyla ilgili ilk kez konuştu ve kör olma riskinin bulunduğunu açıkladı.
Kutsal Damacana, Kolpaçino gibi komedi filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Şafak Sezer hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Gözünde 'ben' olduğunu ve bunun milyonda bir görüldüğünü söyleyen Sezer, "Benin riski, ilerde kör ediyor insanı" dedi. Sezer'in açıklamaları sonrasında hayranları sosyal medyadan destek mesajları yayımladı.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir programda gözündeki nadir görülen hastalığı ilk kez açıkladı. “Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var” diyen Sezer, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini anlattı. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli gözlük kullandığını belirten oyuncu, “Kör olabilirim” sözleriyle hayranlarını üzdü. Şafak Sezer, programda yaptığı açıklamada gözündeki rahatsızlığın detaylarını şöyle anlattı:
“Gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir görülen bir durum bu. Bu ben ilerliyor. Eğer büyümeye devam ederse insanı kör edebiliyor.”
Hayranlarından destek mesajları yağdı
Rahatsızlığı nedeniyle göz sağlığını yakından takip etmek zorunda olduğunu belirten Sezer, bu durumun hayatını nasıl etkilediğini de anlattı. Açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran ünlü oyuncuya, hayranlarından destek mesajları yağdı.
Oyuncu, yönetmen ve senarist olan Şafak Sezer, bir çok filmde rol aldı. Sıdıka, Baskül Ailesi gibi bir çok komedi dizisinde oynayan Sezer, Vizontele, Kutsal Damacana serisi, Kolpaçino gibi filmlerde de rol aldı.