Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Baro Başkanı ve yönetimine dava
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Taksilerde yeni dönem başlıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hastanede-tedavi-goren-tanyeliye-yasak-geldi-lutfen-gelmeyin-1092694699.html
Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'
Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ziyaretçi yasağı getirdiğini duyurdu. Ailesi dışında kimseyle... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:20+0300
2025-01-15T11:20+0300
yaşam
tanyeli
oryantal tanyeli
kanser
kanser tedavisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092188278_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7279d21f902823e75557572616597cb2.jpg
Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu nedeniyle hastane ziyaretlerine yasak getirildiğini açıkladı. Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi dışında kimseyle görüşemediğini ve bu konuda anlayış beklediğini ifade etti.'Lütfen gelmeyin'Tanyeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..."Bu açıklamasıyla sevenlerinden anlayış bekleyen ünlü oryantal, sağlık sürecinde özel bir hassasiyet gerektiğini vurguladı.Tanyeli, geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkarak arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına katılmıştı. Ancak bu kısa izin sonrasında sağlık durumu kötüleşen Tanyeli, o günden beri hastane odasından çıkamadığını belirtti.Tanyeli, o günü şu sözlerle anlattı:"Doktor 2 saat izin vermişti. Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup sevdiklerimle enerji toplarım diye düşündüm. Kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. 2 saat de olsa kutladık, ama bu sürecin 20 dakikası ayakta geçti, geri kalanı bana özel hazırlanan koltukta yatarak zordu. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra..."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/serenay-sarikaya-adliyeye-geldi-ifade-verecek-1092692421.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092188278_4:0:964:720_1920x0_80_0_0_66e84cdae52099a4d75fd52f04a8b52a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tanyeli, oryantal tanyeli, kanser, kanser tedavisi
tanyeli, oryantal tanyeli, kanser, kanser tedavisi

Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'

11:20 15.01.2025
Tanyeli
Tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
Abone ol
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ziyaretçi yasağı getirdiğini duyurdu. Ailesi dışında kimseyle görüşemediğini belirten ünlü oryantal, doğum günü kutlamasının ardından hastane odasından çıkamadığını ve sürecin kendisini çok yorduğunu ifade etti.
Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu nedeniyle hastane ziyaretlerine yasak getirildiğini açıkladı. Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi dışında kimseyle görüşemediğini ve bu konuda anlayış beklediğini ifade etti.

'Lütfen gelmeyin'

Tanyeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..."
Bu açıklamasıyla sevenlerinden anlayış bekleyen ünlü oryantal, sağlık sürecinde özel bir hassasiyet gerektiğini vurguladı.
Tanyeli, geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkarak arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına katılmıştı. Ancak bu kısa izin sonrasında sağlık durumu kötüleşen Tanyeli, o günden beri hastane odasından çıkamadığını belirtti.
Tanyeli, o günü şu sözlerle anlattı:

"Doktor 2 saat izin vermişti. Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup sevdiklerimle enerji toplarım diye düşündüm. Kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. 2 saat de olsa kutladık, ama bu sürecin 20 dakikası ayakta geçti, geri kalanı bana özel hazırlanan koltukta yatarak zordu. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra..."
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
TÜRKİYE
Serenay Sarıkaya adliyeye geldi: İfade verecek
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала