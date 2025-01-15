https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hastanede-tedavi-goren-tanyeliye-yasak-geldi-lutfen-gelmeyin-1092694699.html

Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'

Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye yasak geldi: 'Lütfen gelmeyin'

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ziyaretçi yasağı getirdiğini duyurdu. Ailesi dışında kimseyle... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T11:20+0300

2025-01-15T11:20+0300

2025-01-15T11:20+0300

yaşam

tanyeli

oryantal tanyeli

kanser

kanser tedavisi

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Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu nedeniyle hastane ziyaretlerine yasak getirildiğini açıkladı. Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi dışında kimseyle görüşemediğini ve bu konuda anlayış beklediğini ifade etti.'Lütfen gelmeyin'Tanyeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..."Bu açıklamasıyla sevenlerinden anlayış bekleyen ünlü oryantal, sağlık sürecinde özel bir hassasiyet gerektiğini vurguladı.Tanyeli, geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkarak arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına katılmıştı. Ancak bu kısa izin sonrasında sağlık durumu kötüleşen Tanyeli, o günden beri hastane odasından çıkamadığını belirtti.Tanyeli, o günü şu sözlerle anlattı:"Doktor 2 saat izin vermişti. Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup sevdiklerimle enerji toplarım diye düşündüm. Kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. 2 saat de olsa kutladık, ama bu sürecin 20 dakikası ayakta geçti, geri kalanı bana özel hazırlanan koltukta yatarak zordu. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra..."

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tanyeli, oryantal tanyeli, kanser, kanser tedavisi