https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakanlik-harekete-gecti-bu-oyuncak-ve-giyim-urunleri-icin-toplatma-karari-1092703608.html

Bakanlık harekete geçti: Bu oyuncak ve giyim ürünleri için toplatma kararı

Bakanlık harekete geçti: Bu oyuncak ve giyim ürünleri için toplatma kararı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden oyuncaklar ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 4 güvensiz ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. İlgili ürünlerin... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T14:20+0300

2025-01-15T14:20+0300

2025-01-15T14:20+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

oyuncak

toplatma

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Ticaret Bakanlığı, son yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit eden dört farklı ürünü tespit etti. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışlarının yasaklanması yönünde karar aldı. Söz konusu ürünlerin çocuk sağlığını riske attığı belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.Hangi ürünler yasaklandı?Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem" ve popüler karakter "Huggy Wuggy" pelüş oyuncak için toplatma kararı aldı. Bu iki oyuncak, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler içerdiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.Ayrıca, 10 Ocak’ta Can Top Şişirilebilir Zıp Zıp Top ve 9 Ocak’ta Pufudi Baskılı Keten Ceket için de benzer bir karar alınmıştı. Her iki ürünün de sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle satışları durduruldu.

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