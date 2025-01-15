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Bakanlık harekete geçti: Bu oyuncak ve giyim ürünleri için toplatma kararı
Bakanlık harekete geçti: Bu oyuncak ve giyim ürünleri için toplatma kararı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden oyuncaklar ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 4 güvensiz ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. İlgili ürünlerin... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:20+0300
2025-01-15T14:20+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, son yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit eden dört farklı ürünü tespit etti. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışlarının yasaklanması yönünde karar aldı. Söz konusu ürünlerin çocuk sağlığını riske attığı belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.Hangi ürünler yasaklandı?Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem" ve popüler karakter "Huggy Wuggy" pelüş oyuncak için toplatma kararı aldı. Bu iki oyuncak, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler içerdiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.Ayrıca, 10 Ocak’ta Can Top Şişirilebilir Zıp Zıp Top ve 9 Ocak’ta Pufudi Baskılı Keten Ceket için de benzer bir karar alınmıştı. Her iki ürünün de sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle satışları durduruldu.
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürünler, sağlığa zararlı oyuncaklar, huggy wuggy pelüş oyuncak, çocuk sağlığı, güvensiz tekstil ürünleri, piyasadan toplatılan ürünler, güvenli tüketim, can top zıp zıp top, pufudi baskılı keten ceket, ürün toplatma kararı, fosforlu kalem zararlı mı, güvensiz oyuncaklar
ticaret bakanlığı, güvensiz ürünler, sağlığa zararlı oyuncaklar, huggy wuggy pelüş oyuncak, çocuk sağlığı, güvensiz tekstil ürünleri, piyasadan toplatılan ürünler, güvenli tüketim, can top zıp zıp top, pufudi baskılı keten ceket, ürün toplatma kararı, fosforlu kalem zararlı mı, güvensiz oyuncaklar

Bakanlık harekete geçti: Bu oyuncak ve giyim ürünleri için toplatma kararı

14:20 15.01.2025
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden oyuncaklar ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 4 güvensiz ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. İlgili ürünlerin satışı yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, son yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit eden dört farklı ürünü tespit etti. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışlarının yasaklanması yönünde karar aldı. Söz konusu ürünlerin çocuk sağlığını riske attığı belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Hangi ürünler yasaklandı?

Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem" ve popüler karakter "Huggy Wuggy" pelüş oyuncak için toplatma kararı aldı. Bu iki oyuncak, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler içerdiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.
Ayrıca, 10 Ocak’ta Can Top Şişirilebilir Zıp Zıp Top ve 9 Ocak’ta Pufudi Baskılı Keten Ceket için de benzer bir karar alınmıştı. Her iki ürünün de sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle satışları durduruldu.
Sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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