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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ukraynali-esir-ordudaki-yolsuzlugu-anlatti-askerler-benzin-ve-gaz-icin-para-toplamak-zorunda-1092691532.html
Ukraynalı esir, ordudaki yolsuzluğu anlattı: 'Askerler benzin ve gaz için para toplamak zorunda kalıyordu'
Ukraynalı esir, ordudaki yolsuzluğu anlattı: 'Askerler benzin ve gaz için para toplamak zorunda kalıyordu'
Sputnik Türkiye
Donbass'taki çatışmalar sırasında esir düşen Ukraynalı asker Bıçko, Kiev için çarpışan askerlerin en azından gaz ve benzin temin etmek için para toplamak... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:35+0300
2025-01-15T10:35+0300
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Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi askeri Aleksandr Bıçko, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusu saflarında yaşanan yolsuzluklardan ve devletin bu durumun oluşmasındaki rolünden bahsetti.Bıçko, "Komutanımız devletin bizden vazgeçtiğini, bizim geçimimizi sağlamamız ve para bulmamız gerektiğini direkt olarak yazdı. Bu durumlar daha önce de vardı, Harkov Bölgesi'ndeki görev yerimizde de mevcuttu. Bir şekilde hayatta kalabilmek, bu mevzilerde ayakta durabilmek için sürekli olarak malzeme, gaz ve benzin alımına katkı yapıyorduk" dedi.Ordudaki bu durumun askerlerin moralini çok bozduğunu anlatan Bıçko, bunun, ordunun ihtiyaçlarına kayıtsız kalan devletin karıştığı büyük yolsuzlukların tezahürü olarak görüldüğünün altını çizdi.Bıçko, oluşan tablonun askerler için büyük bir sorun olduğunu da vurguladı.Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlisi olan 6 kişinin Noel arifesinde Rusya'ya teslim olduğu belirtilmişti.Bu askerler arasında yer alan 2001 doğumlu Çavuş Aleksandr Bıçko, 'Ayı' lakabına sahipti ve Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi olarak görev yapıyordu.'Birçok asker, Zelenskiy'i meşru görmüyor'Sputnik'e konuşan bir başka Ukraynalı esir de, cephede savaşan birçok askerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i meşru görmediğini anlattı.Askerlerin Ukrayna Devlet Başkanı'na bakışından bahseden esir, "O, artık prensipte bir başkan değil, gayri meşru. Zira şu anda sıkıyönetim var ve eğer böyle bakarsanız o artık hiç kimsedir" ifadelerini kullandı.Ukraynalı esir, askerlerin Zelenskiy'e bu şekilde bakmasının özellikle yolsuzluktan kaynaklandığının altını çizdi.
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kiev, ukrayna, sputnik, ukrayna ordusu, yolsuzluk, esir, savaş esiri, donbass, vladimir zelenskiy
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Ukraynalı esir, ordudaki yolsuzluğu anlattı: 'Askerler benzin ve gaz için para toplamak zorunda kalıyordu'

10:35 15.01.2025
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
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Donbass'taki çatışmalar sırasında esir düşen Ukraynalı asker Bıçko, Kiev için çarpışan askerlerin en azından gaz ve benzin temin etmek için para toplamak zorunda kaldığını, devletin kayıtsız tutumunun bunda etkili olduğunu belirtti.
Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi askeri Aleksandr Bıçko, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusu saflarında yaşanan yolsuzluklardan ve devletin bu durumun oluşmasındaki rolünden bahsetti.

Bıçko, "Komutanımız devletin bizden vazgeçtiğini, bizim geçimimizi sağlamamız ve para bulmamız gerektiğini direkt olarak yazdı. Bu durumlar daha önce de vardı, Harkov Bölgesi'ndeki görev yerimizde de mevcuttu. Bir şekilde hayatta kalabilmek, bu mevzilerde ayakta durabilmek için sürekli olarak malzeme, gaz ve benzin alımına katkı yapıyorduk" dedi.

Ordudaki bu durumun askerlerin moralini çok bozduğunu anlatan Bıçko, bunun, ordunun ihtiyaçlarına kayıtsız kalan devletin karıştığı büyük yolsuzlukların tezahürü olarak görüldüğünün altını çizdi.

Bıçko, oluşan tablonun askerler için büyük bir sorun olduğunu da vurguladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlisi olan 6 kişinin Noel arifesinde Rusya'ya teslim olduğu belirtilmişti.

Bu askerler arasında yer alan 2001 doğumlu Çavuş Aleksandr Bıçko, 'Ayı' lakabına sahipti ve Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi olarak görev yapıyordu.

'Birçok asker, Zelenskiy'i meşru görmüyor'

Sputnik'e konuşan bir başka Ukraynalı esir de, cephede savaşan birçok askerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i meşru görmediğini anlattı.

Askerlerin Ukrayna Devlet Başkanı'na bakışından bahseden esir, "O, artık prensipte bir başkan değil, gayri meşru. Zira şu anda sıkıyönetim var ve eğer böyle bakarsanız o artık hiç kimsedir" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı esir, askerlerin Zelenskiy'e bu şekilde bakmasının özellikle yolsuzluktan kaynaklandığının altını çizdi.
La construcción del gasoducto Turk Stream - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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