https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/turkiye-adalet-akademisi-baskani-muhittin-ozdemir-gorevden-alindi-yerine-bekir-altun-atandi-1092683314.html

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı: Yerine Bekir Altun atandı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı: Yerine Bekir Altun atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine atamalar gerçekleştirildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T03:02+0300

2025-01-15T03:02+0300

2025-01-15T03:02+0300

türkiye

türkiye adalet akademisi

adli tıp kurumu

türkiye

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.Adli Tıp Kurumunda yapılan atamalar ise şu şekilde gerçekleştirildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/arastirma-komisyonu-yetkilileri-dinledi-doktorlarimiz-artik-yogun-bakimda-calismak-istemiyor-1092682904.html

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