Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/arastirma-komisyonu-yetkilileri-dinledi-doktorlarimiz-artik-yogun-bakimda-calismak-istemiyor-1092682904.html
Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'
Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'
Sputnik Türkiye
TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında TTB ve ilgili derneklerin yetkililerini dinledi. Komisyona... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T02:42+0300
2025-01-15T02:50+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
sgk
tbmm
alpay azap
reşat bahat
haberler
yenidoğan
bebek yenidoğan servisi
yenidoğan çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg
Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.Komisyonda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu, İstanbul Tabip Odası yetkilileri sunum yaptı.TTB Genel Başkanı Alpay Azap, kamuoyuna yenidoğan ölümleri olarak yansıyan konuyla ilgili, hekimler olarak halkın kendilerine olan güven duygusunun zedelenmiş olması nedeniyle çok üzüldüklerini ifade etti.TTB Başkanı Azap, özel hastanelerin çalışmasını düzenleyen asıl yönetmeliğin, 2022'nin Mart ayında yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği olduğunu ve bu yönetmelikte bugüne kadar 45 değişiklik yapıldığını ifade etti.Azap artık özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanesi toplamını geçtiğini kaydetti.'2008'de SGK özel hastanelerden hizmet satın almaya başlıyor'Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarının yüzde 52'sinin özel hastanelerde bulunduğunu aktaran Azap, şunları söyledi: İstanbul Tabib Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, ise sunumunda yenidoğan ölümlerine ilişkin disiplin soruşturması hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:'Anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planlıyoruz'Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da gelişmiş ülkelerde bulunan bir sistemle ilgili projelerinin olduğunu, projeyle, anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planladıklarını bildirdi.Koç, bunu sadece anneyi rahatlatmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, yapılan çalışmaların, böyle bebeklerin ileride zekalarını da etkilediğini söyledi. Koç 8 pilot bölgede uygulamanın yapıldığını ifade etti. 'Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık'Prof. Koç, "Doğum sayımıza bakın. 2000'li yılların başında 1 milyon 300 binin üzerinde. Düşmüşüz, düşmüşüz 2023'te 958'e. Doğurganlığımız, 2000 yılının başında 2.38. 2023'te kaç, 1.5. Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık" değerlendirmesinde de bulundu.'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, "Biz, mükemmel olduğumuz bir konuda, bazı hırsızlar tarafından itibarı çalınmış insanlarız. Bizim doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor çünkü 500 gramlık bebeği önümüze atıyorlar, babası da diyor ki 'Ölürse siz de ölümlerden ölüm beğenin'. Yoğun bakımda ölmenin doğal olmadığı bir Türkiye olduk" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yozgatta-korkunc-olay-4-yasindaki-cocugunu-oldurup-cope-attigini-itiraf-etti-cansiz-beden-1092681422.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_50:0:701:488_1920x0_80_0_0_4c3f11e1f27304cf9c9356943c8ada40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk tabipleri birliği (ttb), sgk, tbmm, alpay azap, reşat bahat, haberler, yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi
türk tabipleri birliği (ttb), sgk, tbmm, alpay azap, reşat bahat, haberler, yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi

Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'

02:42 15.01.2025 (güncellendi: 02:50 15.01.2025)
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
Abone ol
TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında TTB ve ilgili derneklerin yetkililerini dinledi. Komisyona ulaştırılan görüşlere göre doktorlar yenidoğan çetesi sonrası artık yoğun bakımlarda çalışmak istemiyor.
Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu, İstanbul Tabip Odası yetkilileri sunum yaptı.
TTB Genel Başkanı Alpay Azap, kamuoyuna yenidoğan ölümleri olarak yansıyan konuyla ilgili, hekimler olarak halkın kendilerine olan güven duygusunun zedelenmiş olması nedeniyle çok üzüldüklerini ifade etti.
TTB Başkanı Azap, özel hastanelerin çalışmasını düzenleyen asıl yönetmeliğin, 2022'nin Mart ayında yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği olduğunu ve bu yönetmelikte bugüne kadar 45 değişiklik yapıldığını ifade etti.
Azap artık özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanesi toplamını geçtiğini kaydetti.

'2008'de SGK özel hastanelerden hizmet satın almaya başlıyor'

Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarının yüzde 52'sinin özel hastanelerde bulunduğunu aktaran Azap, şunları söyledi:

"İstanbul için bu oran biraz daha da yüksek. İstanbul'da her bin canlı doğum oran için 17,1 yenidoğan yoğun bakım yatağı var. Bunun 3,8'i Bakanlığa ait. Bundan biraz daha azı üniversiteye ait. Yasal düzenlemeler buna cevaz veriyor ve sonuçta bu noktaya ulaşıyoruz. 2008'de SGK özel hastanelerden hizmet satın almaya başlıyor, oradan sonra giderek arttığını görüyoruz."

İstanbul Tabib Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, ise sunumunda yenidoğan ölümlerine ilişkin disiplin soruşturması hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Tabib Odası 18 hekim hakkında, buradaki tüm sanıklar hekim değil biliyorsunuz, disiplin soruşturması başlatıldı. Disiplin soruşturmasının tabii ki bir mevzuatı var, bir yönetmeliğe göre yapılıyor ve çok hızlı karar verilemiyor. Bunların bir an önce meslekten menedilmesi gibi toplumda bir beklenti olabilir ama bunun bir süresi var. Öncelikle sanıkların savunmasının da alınması gerekiyor. Bir kısım sanıklar tutuklu olduğu için bu muhtemelen uzayacaktır. Ama dosyadaki uzman görüşü, tapelerdeki bulgular, iddianamedeki söylenenler kuvvetli suç delili oluşturuyor. Bunların bir kısmının meslekten men cezası alması disiplin yönetmeliğimiz gereğince söz konusudur."

'Anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planlıyoruz'

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da gelişmiş ülkelerde bulunan bir sistemle ilgili projelerinin olduğunu, projeyle, anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planladıklarını bildirdi.
Koç, bunu sadece anneyi rahatlatmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, yapılan çalışmaların, böyle bebeklerin ileride zekalarını da etkilediğini söyledi. Koç 8 pilot bölgede uygulamanın yapıldığını ifade etti.

'Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık'

Prof. Koç, "Doğum sayımıza bakın. 2000'li yılların başında 1 milyon 300 binin üzerinde. Düşmüşüz, düşmüşüz 2023'te 958'e. Doğurganlığımız, 2000 yılının başında 2.38. 2023'te kaç, 1.5. Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık" değerlendirmesinde de bulundu.

'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, "Biz, mükemmel olduğumuz bir konuda, bazı hırsızlar tarafından itibarı çalınmış insanlarız. Bizim doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor çünkü 500 gramlık bebeği önümüze atıyorlar, babası da diyor ki 'Ölürse siz de ölümlerden ölüm beğenin'. Yoğun bakımda ölmenin doğal olmadığı bir Türkiye olduk" açıklamasında bulundu.
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
TÜRKİYE
Yozgat'ta korkunç olay: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti, cansız beden bulunamadı
Dün, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала