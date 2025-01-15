https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/arastirma-komisyonu-yetkilileri-dinledi-doktorlarimiz-artik-yogun-bakimda-calismak-istemiyor-1092682904.html

Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'

Araştırma Komisyonu yetkilileri dinledi: 'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'

Sputnik Türkiye

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında TTB ve ilgili derneklerin yetkililerini dinledi. Komisyona... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T02:42+0300

2025-01-15T02:42+0300

2025-01-15T02:50+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

sgk

tbmm

alpay azap

reşat bahat

haberler

yenidoğan

bebek yenidoğan servisi

yenidoğan çetesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.Komisyonda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu, İstanbul Tabip Odası yetkilileri sunum yaptı.TTB Genel Başkanı Alpay Azap, kamuoyuna yenidoğan ölümleri olarak yansıyan konuyla ilgili, hekimler olarak halkın kendilerine olan güven duygusunun zedelenmiş olması nedeniyle çok üzüldüklerini ifade etti.TTB Başkanı Azap, özel hastanelerin çalışmasını düzenleyen asıl yönetmeliğin, 2022'nin Mart ayında yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği olduğunu ve bu yönetmelikte bugüne kadar 45 değişiklik yapıldığını ifade etti.Azap artık özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanesi toplamını geçtiğini kaydetti.'2008'de SGK özel hastanelerden hizmet satın almaya başlıyor'Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarının yüzde 52'sinin özel hastanelerde bulunduğunu aktaran Azap, şunları söyledi: İstanbul Tabib Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, ise sunumunda yenidoğan ölümlerine ilişkin disiplin soruşturması hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:'Anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planlıyoruz'Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da gelişmiş ülkelerde bulunan bir sistemle ilgili projelerinin olduğunu, projeyle, anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planladıklarını bildirdi.Koç, bunu sadece anneyi rahatlatmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, yapılan çalışmaların, böyle bebeklerin ileride zekalarını da etkilediğini söyledi. Koç 8 pilot bölgede uygulamanın yapıldığını ifade etti. 'Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık'Prof. Koç, "Doğum sayımıza bakın. 2000'li yılların başında 1 milyon 300 binin üzerinde. Düşmüşüz, düşmüşüz 2023'te 958'e. Doğurganlığımız, 2000 yılının başında 2.38. 2023'te kaç, 1.5. Kadın başına 2 çocuk düşmüyor artık" değerlendirmesinde de bulundu.'Doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor'Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, "Biz, mükemmel olduğumuz bir konuda, bazı hırsızlar tarafından itibarı çalınmış insanlarız. Bizim doktorlarımız artık yoğun bakımda çalışmak istemiyor çünkü 500 gramlık bebeği önümüze atıyorlar, babası da diyor ki 'Ölürse siz de ölümlerden ölüm beğenin'. Yoğun bakımda ölmenin doğal olmadığı bir Türkiye olduk" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yozgatta-korkunc-olay-4-yasindaki-cocugunu-oldurup-cope-attigini-itiraf-etti-cansiz-beden-1092681422.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk tabipleri birliği (ttb), sgk, tbmm, alpay azap, reşat bahat, haberler, yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi