Macaristan: Ukrayna Rus gazı transitine son verirse, TürkAkım Avrupa'ya yardım eder
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
© Sputnik / Viktor Toloçko
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın Rus gazı transitine dair anlaşmayı uzatmaması halinde, TürkAkım doğalgaz boru hattının Avrupa ülkelerine yardım edebileceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları' oturumunda konuştu.
Ukrayna'nın Rus doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında transit ülke olmayı reddetme planlarını değerlendiren Szijjarto, "Bundan birkaç yıl önce alternatif bir güzergah inşa ettik. Doğalgaz, TürkAkım üzerinden Rusya'dan Türkiye'ye gidiyor ve ardından en nihayetinde Macaristan'a ulaşıyor. Bu alternatif güzergah, sadece Macaristan'a değil, Ukrayna üzerinden transitin reddedildiği koşullarda Avrupa ülkelerinin ciddi bir durumla karşı karşıya kalması halinde Orta Avrupa'nın diğer ülkelerine de yardım edebilir" dedi.
Ukrayna'nın Rus doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında transit ülke olmayı reddetme planlarını değerlendiren Szijjarto, "Bundan birkaç yıl önce alternatif bir güzergah inşa ettik. Doğalgaz, TürkAkım üzerinden Rusya'dan Türkiye'ye gidiyor ve ardından en nihayetinde Macaristan'a ulaşıyor. Bu alternatif güzergah, sadece Macaristan'a değil, Ukrayna üzerinden transitin reddedildiği koşullarda Avrupa ülkelerinin ciddi bir durumla karşı karşıya kalması halinde Orta Avrupa'nın diğer ülkelerine de yardım edebilir" dedi.
'TürkAkım üzerinden gaz tedarikini sağlama cesaretini gösterdik'
Ukrayna'nın kararının Macaristan için hiçbir önemi olmadığını belirten Szijjarto, zira Budapeşte'nin daha önce TürkAkım üzerinden gaz tedarikini sağlama cesaretini gösterdiğini vurguladı.
Macaristan'ın bu yıl TürkAkım üzerinden yaklaşık 5.7 milyar metreküp doğalgaz aldığını ve bunun geçen yılın tamamında alınan miktardan daha fazla olduğu bilgisini de paylaşan Szijjarto, dolayısıyla ülkesinin gaz tedariki açısından güvende olduğunun altını çizdi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacaklarını belirtmişti.
Macaristan'ın bu yıl TürkAkım üzerinden yaklaşık 5.7 milyar metreküp doğalgaz aldığını ve bunun geçen yılın tamamında alınan miktardan daha fazla olduğu bilgisini de paylaşan Szijjarto, dolayısıyla ülkesinin gaz tedariki açısından güvende olduğunun altını çizdi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacaklarını belirtmişti.
Putin de Avrupa'ya TürkAkım ve Mavi Akım'ı hatırlatmıştı
5 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Rus gazını aktarmaya son vermesi halinde seçimin AB'ye kalacağını söylemişti.
Devlet Başkanı, "Rus doğalgazının Avrupa'daki ana tüketicileri, Ukrayna'ya tam teşekküllü yardım, askeri, mali ve her türlü desteği sağlamalarına rağmen, görünüşe göre Ukrayna'yı transit geçişi sürdürmeye zorlamak istemiyorlar. Ancak Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini reddetmesi, Avrupa'ya giden gaz miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bunlar diğer güzergahlar, özellikle de TürkAkım üzerinden gidecek, belki de kısmen Mavi Akım üzerinden yine Türkiye'ye gidecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bu tedariklerin Avrupa'da enerji istikrarının korunmasına yardım edeceğinin altını çizen Putin, "Ancak seçim onların. Bunun onları nasıl etkileyeceğini, ben tam bilmiyorum. Biz kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz, onlar da kendi sorularıyla uğraşsınlar" diye eklemişti.
Devlet Başkanı, "Rus doğalgazının Avrupa'daki ana tüketicileri, Ukrayna'ya tam teşekküllü yardım, askeri, mali ve her türlü desteği sağlamalarına rağmen, görünüşe göre Ukrayna'yı transit geçişi sürdürmeye zorlamak istemiyorlar. Ancak Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini reddetmesi, Avrupa'ya giden gaz miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bunlar diğer güzergahlar, özellikle de TürkAkım üzerinden gidecek, belki de kısmen Mavi Akım üzerinden yine Türkiye'ye gidecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bu tedariklerin Avrupa'da enerji istikrarının korunmasına yardım edeceğinin altını çizen Putin, "Ancak seçim onların. Bunun onları nasıl etkileyeceğini, ben tam bilmiyorum. Biz kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz, onlar da kendi sorularıyla uğraşsınlar" diye eklemişti.
Peskov, Türkiye'de gaz transfer merkezi inşa edileceğini vurgulamıştı
Zelenskiy’in 'Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacağına' yönelik açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmek için alternatif rotalara sahip olduğunu vurgularken, “Türkiye'de bir merkez oluşturmayla ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuşmuştu.
Peskov, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
Peskov, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.