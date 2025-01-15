https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/trump-kubanin-terorizmi-destekleyen-devletler-listesinden-cikarilmasi-kararini-gozden-gecirebilir-1092682232.html

Trump, Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması kararını gözden geçirebilir

Trump, Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması kararını gözden geçirebilir

Sputnik Türkiye

ABD'li bir üst düzey yetkili, Trump'ın, ABD'nin 'terörizmi destekleyen ülkeler listesinde' bulunan Küba'nın listeden çıkarılması kararını gözden geçirebilir. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T00:53+0300

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2025-01-15T00:53+0300

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abd

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donald trump

joe biden

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Üst düzey bir yönetim yetkilisi, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılmasıyla ilgili kararını gözden geçirebileceğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Trump bu konuyu yeniden değerlendirebilir, ancak bizim görüşümüze göre Küba'nın terörizmi desteklemeye devam ettiğine dair güvenilir bir kanıt yok" ifadelerinde bulundu. Ayrıca yetkili, mevcut kararın Biden yönetiminin 'tek taraflı bir hamlesi' olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/beyaz-saray-biden-trumpi-ukraynaya-destegi-surdurmesi-konusunda-ikna-etti--1092681690.html

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