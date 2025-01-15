https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/trump-kubanin-terorizmi-destekleyen-devletler-listesinden-cikarilmasi-kararini-gozden-gecirebilir-1092682232.html
Trump, Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması kararını gözden geçirebilir
Trump, Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması kararını gözden geçirebilir
Sputnik Türkiye
ABD'li bir üst düzey yetkili, Trump'ın, ABD'nin 'terörizmi destekleyen ülkeler listesinde' bulunan Küba'nın listeden çıkarılması kararını gözden geçirebilir. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:53+0300
2025-01-15T00:53+0300
2025-01-15T00:53+0300
dünya
abd
küba
donald trump
joe biden
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Üst düzey bir yönetim yetkilisi, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılmasıyla ilgili kararını gözden geçirebileceğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Trump bu konuyu yeniden değerlendirebilir, ancak bizim görüşümüze göre Küba'nın terörizmi desteklemeye devam ettiğine dair güvenilir bir kanıt yok" ifadelerinde bulundu. Ayrıca yetkili, mevcut kararın Biden yönetiminin 'tek taraflı bir hamlesi' olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/beyaz-saray-biden-trumpi-ukraynaya-destegi-surdurmesi-konusunda-ikna-etti--1092681690.html
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abd, küba, donald trump, joe biden
abd, küba, donald trump, joe biden
Trump, Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması kararını gözden geçirebilir
ABD'li bir üst düzey yetkili, Trump'ın, ABD'nin 'terörizmi destekleyen ülkeler listesinde' bulunan Küba'nın listeden çıkarılması kararını gözden geçirebilir.
Üst düzey bir yönetim yetkilisi, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın Küba'nın terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılmasıyla ilgili kararını gözden geçirebileceğini söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Trump bu konuyu yeniden değerlendirebilir, ancak bizim görüşümüze göre Küba'nın terörizmi desteklemeye devam ettiğine dair güvenilir bir kanıt yok" ifadelerinde bulundu.
Ayrıca yetkili, mevcut kararın Biden yönetiminin 'tek taraflı bir hamlesi' olduğunu söyledi.