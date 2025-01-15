https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/beyaz-saray-biden-trumpi-ukraynaya-destegi-surdurmesi-konusunda-ikna-etti--1092681690.html

Beyaz Saray: Biden, Trump'ı Ukrayna'ya desteği sürdürmesi konusunda ikna etti

Beyaz Saray: Biden, Trump'ı Ukrayna'ya desteği sürdürmesi konusunda ikna etti

Sputnik Türkiye

ABD Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın Trump'ı 'Ukraynaya destek vermeye devam etme' konusunda ikna ettiğini ifade etti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T00:09+0300

2025-01-15T00:09+0300

2025-01-15T00:09+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

abd

joe biden

donald trump

ukrayna

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ABD Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçilmiş Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde, Kiev'in Rusya ile müzakerelerde 'güç pozisyonu' elde etmesini sağlamak amacıyla Ukrayna'ya desteğini sürdürmeye ikna ettiğini söyledi. Kirby, gazetecilere verdiği demeçte, ‘’Biden, seçilmiş başkan ile bu konuşmaları, desteklemeye devam etmek ve müzakereler olduğunda Ukrayna'nın güçlü bir pozisyon alabilmesi için yaptı’’ ifadelerini kullandı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için bazı önerilerde bulunmuştu. Önerilerde Moskova, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkesi durduracak ve müzakerelere hazır olduğunu açıklayacaktı. Vladimir Putin ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon gerçekleştirmesi, ayrıca tarafsız, askeri ittifaka katılmayan ve nükleersiz bir statü kabul etmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Rus lider, ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını da gündeme getirmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, "Açıkça sivil insanlara, sivil altyapıya saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakere etmek imkansızdır" vurgusunda bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı'nın daha önce dile getirdiği barışçıl önerilerin iptal edilmediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ancak bu aşamada 'bu macera göz önüne alındığında' Ukrayna ile müzakere edilmeyeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-patrusev-ukraynanin-varligi-2025-yilinda-son-bulabilir-1092667286.html

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vladimir putin, abd, joe biden, donald trump, ukrayna