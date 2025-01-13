https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/somestr-tatiline-sayili-gun-e-okul-ne-zaman-kapanacak-yariyil-tatili-ne-zaman-basliyor--1092607764.html
Somestr tatiline sayılı gün: e-Okul ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Somestr tatiline sayılı gün: e-Okul ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:19+0300
2025-01-13T10:19+0300
2025-01-13T10:19+0300
türkiye
e-okul
karne
yarıyıl
yarıyıl tatili
not
somestr tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092608343_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d716050b769ff0b696f3e5f8182cbe5a.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 15 tatil olarak da bilinen bu ara tatil sonrası, ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.E-Okul sistemi kapanacak mı?Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını ve karne notlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Not girişleri tamamlandıktan sonra sistem karne gününe kadar açık kalacak.E-Okul sistemine nasıl giriş yapılır?E-Okul VBS’ye giriş yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:Bu sistem üzerinden öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve diğer karne detaylarına ulaşılabiliyor.İkinci dönem ne zaman başlıyor?Yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihte okullarına geri dönecek. Eğitim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092608343_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8621eea06af7d0ebb5a1a9879c5d68fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yarıyıl tatili 2025, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil 2025 tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, meb tatil tarihleri 2025, e-okul karne notları, e-okul vbs giriş, karne tatili ne zaman başlayacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak 2025, 15 tatil kaç gün sürecek, e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş, e-okul not sistemi kapanacak mı, 20 ocak 2025 tatil başlangıcı, 31 ocak 2025 tatil bitişi, 3 şubat 2025 okullar ne zaman açılacak, meb karne günü detayları, 2025 okul tatil takvimi, e-okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir
yarıyıl tatili 2025, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil 2025 tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi, meb tatil tarihleri 2025, e-okul karne notları, e-okul vbs giriş, karne tatili ne zaman başlayacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak 2025, 15 tatil kaç gün sürecek, e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş, e-okul not sistemi kapanacak mı, 20 ocak 2025 tatil başlangıcı, 31 ocak 2025 tatil bitişi, 3 şubat 2025 okullar ne zaman açılacak, meb karne günü detayları, 2025 okul tatil takvimi, e-okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir
Somestr tatiline sayılı gün: e-Okul ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler ve veliler, karne öncesi e-Okul sisteminden not bilgilerini kontrol ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? Sömestr tatili ne zaman 2025?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 15 tatil olarak da bilinen bu ara tatil sonrası, ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.
E-Okul sistemi kapanacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını ve karne notlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Not girişleri tamamlandıktan sonra sistem karne gününe kadar açık kalacak.
E-Okul sistemine nasıl giriş yapılır?
E-Okul VBS’ye giriş yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
1.eokul.meb.gov.tr
adresine girin.
2.
“Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığına tıklayın.
3.e-Devlet
bilgilerinizi kullanarak sisteme erişim sağlayın.
Bu sistem üzerinden öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve diğer karne detaylarına ulaşılabiliyor.
İkinci dönem ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihte okullarına geri dönecek. Eğitim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.