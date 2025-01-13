https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/somestr-tatiline-sayili-gun-e-okul-ne-zaman-kapanacak-yariyil-tatili-ne-zaman-basliyor--1092607764.html

Somestr tatiline sayılı gün: e-Okul ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Somestr tatiline sayılı gün: e-Okul ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:19+0300

2025-01-13T10:19+0300

2025-01-13T10:19+0300

türkiye

e-okul

karne

yarıyıl

yarıyıl tatili

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somestr tatili

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 15 tatil olarak da bilinen bu ara tatil sonrası, ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.E-Okul sistemi kapanacak mı?Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını ve karne notlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Not girişleri tamamlandıktan sonra sistem karne gününe kadar açık kalacak.E-Okul sistemine nasıl giriş yapılır?E-Okul VBS’ye giriş yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:Bu sistem üzerinden öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve diğer karne detaylarına ulaşılabiliyor.İkinci dönem ne zaman başlıyor?Yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihte okullarına geri dönecek. Eğitim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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