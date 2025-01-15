https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-medya-kazanclari-aciklandi-ruhi-cenet-ve-tuna-tavus-servet-kazandi-1092715660.html
Sosyal medya kazançları açıklandı: Ruhi Çenet ve Tuna Tavus servet kazandı
Sosyal medya kazançları açıklandı: Ruhi Çenet ve Tuna Tavus servet kazandı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en popüler video platformunda 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançları belli oldu. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T17:57+0300
2025-01-15T17:57+0300
2025-01-15T17:57+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
yerli ve milli sosyal medya
sosyal medya zirvesi
ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065521942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c439602f6c92858fa663def034f86d.jpg
Sosyal medya fenomenlerinin 2024 yılı tahmini kazançları milyon dolarlık rakamlara ulaştı.Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması, 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançlarını açıkladı. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre, Tuna Tavus, Ruhi Çenet ve Orkun Işıtmak en çok kazanan isimler arasında yer aldı.2024 yılı tahmini kazançlara göre;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065521942_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_80eb4c52421dfb6e38794b1237889f46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tuna tavus kazancı, ruhi çenet kazancı ve orkun işıtmak kazancı, testo taylan kazancı
tuna tavus kazancı, ruhi çenet kazancı ve orkun işıtmak kazancı, testo taylan kazancı
Sosyal medya kazançları açıklandı: Ruhi Çenet ve Tuna Tavus servet kazandı
Dünyanın en popüler video platformunda 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançları belli oldu. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre, Ruhi Çenet ve Tuna Tavus'un video görüntülenme sayısından yıllık en çok kazanan isimler arasında oldukları belirtildi.
Sosyal medya fenomenlerinin 2024 yılı tahmini kazançları milyon dolarlık rakamlara ulaştı.
Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması, 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançlarını açıkladı. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre, Tuna Tavus, Ruhi Çenet ve Orkun Işıtmak en çok kazanan isimler arasında yer aldı.
2024 yılı tahmini kazançlara göre;
Tuna Tavus:
130 milyon TL (3.7 milyon dolar)
Orkun Işıtmak:
120 milyon TL (3.4 milyon dolar)
Ruhi Çenet:
113.6 milyon TL (3.2 milyon dolar)
Testo Taylan:
85 milyon TL (2.4 milyon dolar)
Deli Mi Ne?:
18.4 milyon TL (519 bin dolar)
Mertcan Bahar:
17.75 milyon TL (500 bin dolar)
Alper Rende:
13.8 milyon TL (391 bin dolar)
Burak Oyunda:
2 milyon TL (58 bin dolar)