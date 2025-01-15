https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-medya-kazanclari-aciklandi-ruhi-cenet-ve-tuna-tavus-servet-kazandi-1092715660.html

Sosyal medya kazançları açıklandı: Ruhi Çenet ve Tuna Tavus servet kazandı

Sosyal medya kazançları açıklandı: Ruhi Çenet ve Tuna Tavus servet kazandı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en popüler video platformunda 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançları belli oldu. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:57+0300

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2025-01-15T17:57+0300

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Sosyal medya fenomenlerinin 2024 yılı tahmini kazançları milyon dolarlık rakamlara ulaştı.Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması, 2024 yılına ait Türk fenomenlerin tahmini yıllık kazançlarını açıkladı. SocialBlade tarafından açıklanan verilere göre, Tuna Tavus, Ruhi Çenet ve Orkun Işıtmak en çok kazanan isimler arasında yer aldı.2024 yılı tahmini kazançlara göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html

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