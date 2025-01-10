https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada söylediği yanlış şarkılarla tanınan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen, tahliye oldu. Geçen hafta kavga sebebiyle tutuklanarak cezaevine... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T00:23+0300
2025-01-10T00:23+0300
2025-01-10T00:25+0300
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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildi.Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçen hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karıştığı bir kavga nedeniyle emniyet güçlerine teslim olan Gülezen, bugün tahliye oldu. Sosyal medya hesabından tahliye sonrası duygusal anları paylaşılan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları, sosyal medyada gündem yarattı.Kandıralı Ferdi kimdir?Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tutuklandi-1092329829.html
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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
00:23 10.01.2025 (güncellendi: 00:25 10.01.2025)
Sosyal medyada söylediği yanlış şarkılarla tanınan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen, tahliye oldu. Geçen hafta kavga sebebiyle tutuklanarak cezaevine giren Gülezen, kısa sürede serbest bırakıldı. Tahliye sonrası gözyaşlarına boğulan Gülezen’in o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildi.
Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçen hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karıştığı bir kavga nedeniyle emniyet güçlerine teslim olan Gülezen, bugün tahliye oldu. Sosyal medya hesabından tahliye sonrası duygusal anları paylaşılan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları, sosyal medyada gündem yarattı.
Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.