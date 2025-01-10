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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada söylediği yanlış şarkılarla tanınan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen, tahliye oldu. Geçen hafta kavga sebebiyle tutuklanarak cezaevine... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildi.Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçen hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karıştığı bir kavga nedeniyle emniyet güçlerine teslim olan Gülezen, bugün tahliye oldu. Sosyal medya hesabından tahliye sonrası duygusal anları paylaşılan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları, sosyal medyada gündem yarattı.Kandıralı Ferdi kimdir?Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.
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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu

00:23 10.01.2025 (güncellendi: 00:25 10.01.2025)
© Fotoğraf : Kandıralı Ferdi instagramKandıralı Ferdi
Kandıralı Ferdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : Kandıralı Ferdi instagram
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Sosyal medyada söylediği yanlış şarkılarla tanınan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen, tahliye oldu. Geçen hafta kavga sebebiyle tutuklanarak cezaevine giren Gülezen, kısa sürede serbest bırakıldı. Tahliye sonrası gözyaşlarına boğulan Gülezen’in o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildi.
Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçen hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karıştığı bir kavga nedeniyle emniyet güçlerine teslim olan Gülezen, bugün tahliye oldu. Sosyal medya hesabından tahliye sonrası duygusal anları paylaşılan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları, sosyal medyada gündem yarattı.

Kandıralı Ferdi kimdir?

Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.
Kandıralı Ferdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tutuklandı
3 Ocak, 17:20
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