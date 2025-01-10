https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html

Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu

Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada söylediği yanlış şarkılarla tanınan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen, tahliye oldu. Geçen hafta kavga sebebiyle tutuklanarak cezaevine... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi yaralama suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildi.Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçen hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karıştığı bir kavga nedeniyle emniyet güçlerine teslim olan Gülezen, bugün tahliye oldu. Sosyal medya hesabından tahliye sonrası duygusal anları paylaşılan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları, sosyal medyada gündem yarattı.Kandıralı Ferdi kimdir?Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tutuklandi-1092329829.html

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