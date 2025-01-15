https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakan-tunctan-imrali-aciklamasi-ikinci-gorusme-tarihi-belli-oldu-mu-1092698856.html

Bakan Tunç'tan 'İmralı' açıklaması: İkinci görüşme tarihi belli oldu mu?

Bakan Tunç'tan 'İmralı' açıklaması: İkinci görüşme tarihi belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili konuştu. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:22+0300

2025-01-15T12:22+0300

2025-01-15T12:53+0300

türkiye

yılmaz tunç

imralı

ak parti

abdullah öcalan

pervin buldan

sırrı süreyya önder

adalet bakanlığı

pkk

serenay sarıkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_bace0101f5f9ce9eacb9b0cacb66f147.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmesinin ne zaman olacağına dair soruları yanıtladı. Bakan Tunç, heyetin henüz bir görüşme talebinde bulunmadığını söyleyerek, "Görüşme talebi olursa değerlendirilir" dedi. Bakan Tunç Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili de, "Hiç kimse yargı, hukuk karşısında layüsel değildir. Yapmış oldukları yanlışlıkların, eğer suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır. Dolayısıyla dosyanın içeriğini bilmeden, yargıya yönelik birtakım tehditkar ifadeler kullanmak hiç kimseye yakışmaz" dedi. AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmesinin ne zaman yapılacağı sorusunu yanıtladı. Henüz talep yokBakan Tunç, DEM heyetinin İmralı'ya giderek Öcalan ile ikinci kez görüşme talebinde bulunmadığını duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında, talep olmadığını belirterek, "Olması noktasında büyük bir çaba var bu çabaya hep beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir" dedi. Bakan Tunç açıklamalarını şöyle sürdürdü: Hiç kimse hukuk karşısında layüsel değildirBakan Tunç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili soruları da yanıtladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 47 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü söyleyen Bakan Tunç, "Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil, bu doğru değil. Hep beraber soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Hep birlikte takip ediyoruz. Hiç kimse yargı, hukuk karşısında layüsel değildir. Yapmış oldukları yanlışlıkların, eğer suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır. Dolayısıyla dosyanın içeriğini bilmeden, yargıya yönelik birtakım tehditkar ifadeler kullanmak hiç kimseye yakışmaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan yöneticilerin, siyasetçilerin bu konuda dikkatli olması lazım." diye konuştu.Hukuk ve yargı karşısında herkesin yaptığının hesabını vereceğinin altını çizen Tunç, bunu ortaya çıkaracak olanın da tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu söyledi. Beşiktaş Belediye Başkanı yerine görevlendirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Tunç, dosya kapsamına savcıların hakim olduğunu, soruşturma sürecini beklemek gerektiğini ifade etti.Serenay Sarıkaya sorusunu da yanıtladıOyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadeye çağrıldığının hatırlatılması üzerine de Tunç, soruşturma aşamasının gizli olduğunu, yorum yapmanın doğru olmayacağını, soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini kaydetti.İstanbul Barosu soruşturması Tunç, İstanbul Barosu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir davaname açılmasının söz konusu olduğunu hatırlattı. Bu işlemin, İstanbul Barosunun açıklaması nedeniyle başlatıldığını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bahceli-atina-yonetimi-ayagini-denk-alsin-1092650612.html

türkiye

imralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, imralı, ak parti, abdullah öcalan, pervin buldan, sırrı süreyya önder, adalet bakanlığı, pkk, serenay sarıkaya, istanbul barosu, ibrahim kaboğlu, beşiktaş belediyesi, rıza akpolat, tutuklama, gözaltı, ifade, soruşturma, tbmm