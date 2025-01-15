https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ayse-barim-hakkinda-cikan-haberlerle-ilgili-talepte-bulundu-hakimlik-reddetti-1092688798.html
Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili talepte bulundu: Hakimlik reddetti
Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili talepte bulundu: Hakimlik reddetti
Sputnik Türkiye
Tekelleşme, vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, mahkemeye başvurdu. Kendisiyle ilgili çıkan haberlere... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:03+0300
2025-01-15T10:03+0300
2025-01-15T10:03+0300
türkiye
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Ayşe Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirmesi talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın bu talebini reddetti.Ayşe Barım soruşturmasıRekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Erişim engeli talebiTürkiye bu olayla çalkalanırken Ayşe Barım'dan ilk hamle geldi. Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. İncelemede bulunan hakimlik bu talebi reddetti.Serenay Sarıkaya bugün ifade verecekOyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/halit-ergenc-ayse-barima-destegini-acikladi-benim-25-senelik-arkadasim-1092682491.html
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ayşe barım, serenay sarıkaya, serenay sarıkaya ifade
ayşe barım, serenay sarıkaya, serenay sarıkaya ifade
Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili talepte bulundu: Hakimlik reddetti
Tekelleşme, vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, mahkemeye başvurdu. Kendisiyle ilgili çıkan haberlere erişim engeli getirilmesini istedi. Ancak mahkeme, bu isteği reddetti.
Ayşe Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirmesi talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın bu talebini reddetti.
Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.
Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Türkiye bu olayla çalkalanırken Ayşe Barım'dan ilk hamle geldi. Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. İncelemede bulunan hakimlik bu talebi reddetti.
Serenay Sarıkaya bugün ifade verecek
Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi.