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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 5 uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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mehmet fatih kacır
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uydu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi. "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" ifadesini kullanan Kacır, sosyal medya hesabından üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatıldığını anımsattı.Kacır, şunları kaydetti: Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.
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mehmet fatih kacır, türkiye, uydu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'

02:06 15.01.2025 (güncellendi: 02:08 15.01.2025)
© AA / Behçet AlkanSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Behçet Alkan
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 5 uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi.
"Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" ifadesini kullanan Kacır, sosyal medya hesabından üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatıldığını anımsattı.
Kacır, şunları kaydetti:
"Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek."
Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.
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