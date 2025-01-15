https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-acikladi-milli-uzay-ekosistemini-guclendirecek-5-uydu-uzaya-1092682782.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 5 uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T02:06+0300

2025-01-15T02:06+0300

2025-01-15T02:08+0300

mehmet fatih kacır

türkiye

uydu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088943948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d22e2460bc857b304aec17abdd80ebf.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi. "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" ifadesini kullanan Kacır, sosyal medya hesabından üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatıldığını anımsattı.Kacır, şunları kaydetti: Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır, türkiye, uydu