https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-acikladi-milli-uzay-ekosistemini-guclendirecek-5-uydu-uzaya-1092682782.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 5 uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T02:06+0300
2025-01-15T02:06+0300
2025-01-15T02:08+0300
mehmet fatih kacır
türkiye
uydu
türkiye
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi. "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" ifadesini kullanan Kacır, sosyal medya hesabından üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatıldığını anımsattı.Kacır, şunları kaydetti: Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.
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mehmet fatih kacır, türkiye, uydu
mehmet fatih kacır, türkiye, uydu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı: 'Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı'
02:06 15.01.2025 (güncellendi: 02:08 15.01.2025)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 5 uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi.
"Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek" ifadesini kullanan Kacır, sosyal medya hesabından üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatıldığını anımsattı.
"Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek."
Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.