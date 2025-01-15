https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-avrupaya-dogalgaz-tedariki-alicilarin-tutumuna-bagli-1092696153.html
Rusya: Avrupa’ya doğalgaz tedariki alıcıların tutumuna bağlı
Rusya: Avrupa’ya doğalgaz tedariki alıcıların tutumuna bağlı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sağlamaya hazır olduğu, ancak bu tedarikin gerçekleşme ihtimalinin alıcıların tutumuna bağlı olduğu belirtildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:36+0300
2025-01-15T11:36+0300
2025-01-15T11:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rus enerji kaynaklarının Avrupa’ya tedarikinin yeniden başlama olasılığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Biriçevskiy, “Rusya’nın enerji kaynaklarının tedarikine ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman sorumlu bir yaklaşım sergilediğini belirtmek isteriz” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna üzerinden ve terör saldırısına rağmen işler durumda olan Kuzey Akım boru hattı üzerinden tedarike hazır olduklarını defalarca ifade ettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak bu tür tedariklerin geleceği tamamen transit ülkenin ve alıcıların, yani Kiev ve AB ülkelerinin tutumlarına bağlı” dedi.Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi talebini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-disisleri-bakanligi-bati-sirketlerinden-isbirligi-sinyallerini-aliyoruz-1092687291.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, dmitriy biriçevskiy, avrupa, doğalgaz, vladimir putin, kuzey akım, ukrayna
Rusya: Avrupa’ya doğalgaz tedariki alıcıların tutumuna bağlı
11:36 15.01.2025 (güncellendi: 11:43 15.01.2025)
Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sağlamaya hazır olduğu, ancak bu tedarikin gerçekleşme ihtimalinin alıcıların tutumuna bağlı olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rus enerji kaynaklarının Avrupa’ya tedarikinin yeniden başlama olasılığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Biriçevskiy, “Rusya’nın enerji kaynaklarının tedarikine ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman sorumlu bir yaklaşım sergilediğini belirtmek isteriz” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna üzerinden ve terör saldırısına rağmen işler durumda olan Kuzey Akım boru hattı üzerinden tedarike hazır olduklarını defalarca ifade ettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak bu tür tedariklerin geleceği tamamen transit ülkenin ve alıcıların, yani Kiev ve AB ülkelerinin tutumlarına bağlı” dedi.
Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi talebini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.