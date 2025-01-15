https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cahide-yetis-canli-yayinda-cinsel-iliski-videosu-izletti-sosyal-medya-ayaga-kalkti-1092711088.html

Cahide Yetiş canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti: Sosyal medya ayağa kalktı

Cahide Yetiş canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti: Sosyal medya ayağa kalktı

Sputnik Türkiye

Sunucu Zahide Yetiş'in programında eşinin kendisini aldattığını iddia eden adama canlı yayında eşinin olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüleri izletmesine... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:02+0300

2025-01-15T17:02+0300

2025-01-15T17:02+0300

yaşam

zahide yetiş

gündüz kuşağı programları

bıçaklama

cinsel ilişki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103651/47/1036514786_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dc7bedb10f9cddc499e5dc07cdd8faf7.jpg

Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok isim Yetiş'e tepki gösterdi. Adana'da Sabriye A. isimli bir kadın otobüs şoförü eşini direksiyon başında boynundan bıçakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise, açıklamalar yapan Sabriye A.', boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'nın kumar borçlarından dolayı eşinin arkadaşları tarafından ahlaksız teklif aldığını ve eşinin ise 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklere ilişkiye zorladığını iddia etti. Sabriye A., eşinin çocuğunu da kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Canlı yayında o görüntüleri izlettiBu yaşananların ardından Mehmet A., Zahide Yetiş'in 'Yeniden Başlasak' isimli programına katıldı ve eşinin yalan söylediğini iddia etti. Program sırasında ise Cahide Yetiş, Mehmet A.'ya, görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izletti ve görüntülerdeki kadının 'eşi olup olmadığını' sordu. Sosyal medya ayağa kalktıBu görüntülerin ardından ise sosyal medyada Zahide Yetiş'i 'bu rezilliktir' tepkisi yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Yetiş'in programının yayından kaldırılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gecen-sene-oglu-intihar-etmisti-polis-memuru-ailesinden-bes-kisiyi-birden-oldurdu-1092706796.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zahide yetiş, zahide yetiş görüntüleri, zahide yetiş sosyal medya, zahide yetiş sabriye, zahide yetiş bugünkü programı, zahide yetiş yeniden başlasak,