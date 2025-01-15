https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cahide-yetis-canli-yayinda-cinsel-iliski-videosu-izletti-sosyal-medya-ayaga-kalkti-1092711088.html
Cahide Yetiş canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti: Sosyal medya ayağa kalktı
Cahide Yetiş canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti: Sosyal medya ayağa kalktı
Sputnik Türkiye
Sunucu Zahide Yetiş'in programında eşinin kendisini aldattığını iddia eden adama canlı yayında eşinin olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüleri izletmesine... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T17:02+0300
2025-01-15T17:02+0300
2025-01-15T17:02+0300
yaşam
zahide yetiş
gündüz kuşağı programları
bıçaklama
cinsel ilişki
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Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok isim Yetiş'e tepki gösterdi. Adana'da Sabriye A. isimli bir kadın otobüs şoförü eşini direksiyon başında boynundan bıçakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise, açıklamalar yapan Sabriye A.', boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'nın kumar borçlarından dolayı eşinin arkadaşları tarafından ahlaksız teklif aldığını ve eşinin ise 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklere ilişkiye zorladığını iddia etti. Sabriye A., eşinin çocuğunu da kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Canlı yayında o görüntüleri izlettiBu yaşananların ardından Mehmet A., Zahide Yetiş'in 'Yeniden Başlasak' isimli programına katıldı ve eşinin yalan söylediğini iddia etti. Program sırasında ise Cahide Yetiş, Mehmet A.'ya, görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izletti ve görüntülerdeki kadının 'eşi olup olmadığını' sordu. Sosyal medya ayağa kalktıBu görüntülerin ardından ise sosyal medyada Zahide Yetiş'i 'bu rezilliktir' tepkisi yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Yetiş'in programının yayından kaldırılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gecen-sene-oglu-intihar-etmisti-polis-memuru-ailesinden-bes-kisiyi-birden-oldurdu-1092706796.html
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Cahide Yetiş canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti: Sosyal medya ayağa kalktı
Sunucu Zahide Yetiş'in programında eşinin kendisini aldattığını iddia eden adama canlı yayında eşinin olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüleri izletmesine tepki yağdı.
Televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adama canlı yayında 'cinsel ilişki' görüntüleri izletip 'bu kadın sizin karınız mı?' diye sorması büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir çok isim Yetiş'e tepki gösterdi.
Adana'da Sabriye A. isimli bir kadın otobüs şoförü eşini direksiyon başında boynundan bıçakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise, açıklamalar yapan Sabriye A.', boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'nın kumar borçlarından dolayı eşinin arkadaşları tarafından ahlaksız teklif aldığını ve eşinin ise 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklere ilişkiye zorladığını iddia etti. Sabriye A., eşinin çocuğunu da kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu.
Canlı yayında o görüntüleri izletti
Bu yaşananların ardından Mehmet A., Zahide Yetiş'in 'Yeniden Başlasak' isimli programına katıldı ve eşinin yalan söylediğini iddia etti. Program sırasında ise Cahide Yetiş, Mehmet A.'ya, görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izletti ve görüntülerdeki kadının 'eşi olup olmadığını' sordu.
Sosyal medya ayağa kalktı
Bu görüntülerin ardından ise sosyal medyada Zahide Yetiş'i 'bu rezilliktir' tepkisi yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Yetiş'in programının yayından kaldırılmasını istedi.