https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/resmi-gazetede-yayimlandi-ihtiyac-sahibi-hanelere-komur-yardimi-yapilacak-1092683707.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Yapılacak yardımda kömür miktarları ise bölgenin iklim... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T03:31+0300

2025-01-15T03:31+0300

2025-01-15T03:31+0300

türkiye

kömür

resmi gazete

yardım

kömür yardımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Kararda, ihtiyaç sahiplerine yapılacak kömür yardımının, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirleneceği kaydedildi.Ne kadar kömür dağıtılacak?İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.Kimler faydalanacak?Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.Amacı dışında kullandığı tespit edilen yeniden değerlendirilecekDağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflarca yeniden gözden geçirilecek. Kömür teslimatları ise söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçlarına göre yapılacak.

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ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı,