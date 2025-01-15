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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/puskov-trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-askeri-catismalarin-sona-ermesini-hedefliyor-1092683124.html
Puşkov: Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların sona ermesini hedefliyor
Puşkov: Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların sona ermesini hedefliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T03:13+0300
2025-01-15T03:13+0300
ukrayna krizi
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Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalında paylaşımda bulunarak, "ABD kongresindeki bir oturumda, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, gelecekteki ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki pozisyonunu üç genel maddeyle özetledi. Öncelikle, Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki genel çizgiyi koruduğu" şeklinde ifadelerde bulundu. Açıklamasının devamında Puşkov, Trump döneminde ABD'nin Ukrayna'ya 'mümkün olan' en iyi koşulları sağlamaya çalışacağını belirtti. Puşkov, bu açıklamanın önemli olduğunu ve sebebinin ABD'nin Ukrayna'yı terk etme niyetinde olmadığını göstermesi olduğunu belirterek, Trump ve ekibinin, gidişatın Ukrayna'nın aleyhine ilerlediğinin farkında olduğunu ve bu yüzden gerçekçi olmayan beklentiler yaratmak istemediklerini belirtti.Ayrıca Puşkov, "Biden yönetiminin doktrininden önemli farklılıklar var. 'Ne kadar gerekirse o kadar yardım edeceğiz' tezinin, görünüşe göre Biden ile birlikte geçmişte kaldığı anlaşılıyor. Kiev'e askeri destek konusu şimdilik bir kenara bırakıldı. Ana hedef çatışmanın sona erdirilmesi olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/beyaz-saray-biden-trumpi-ukraynaya-destegi-surdurmesi-konusunda-ikna-etti--1092681690.html
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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, pete hegseth, abd, ukrayna, kiev, telegram
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, pete hegseth, abd, ukrayna, kiev, telegram

Puşkov: Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların sona ermesini hedefliyor

03:13 15.01.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaları sona erdirmeyi amaçladığını düşünüyor.
Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalında paylaşımda bulunarak, "ABD kongresindeki bir oturumda, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, gelecekteki ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki pozisyonunu üç genel maddeyle özetledi. Öncelikle, Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki genel çizgiyi koruduğu" şeklinde ifadelerde bulundu.
Açıklamasının devamında Puşkov, Trump döneminde ABD'nin Ukrayna'ya 'mümkün olan' en iyi koşulları sağlamaya çalışacağını belirtti. Puşkov, bu açıklamanın önemli olduğunu ve sebebinin ABD'nin Ukrayna'yı terk etme niyetinde olmadığını göstermesi olduğunu belirterek, Trump ve ekibinin, gidişatın Ukrayna'nın aleyhine ilerlediğinin farkında olduğunu ve bu yüzden gerçekçi olmayan beklentiler yaratmak istemediklerini belirtti.
Ayrıca Puşkov, "Biden yönetiminin doktrininden önemli farklılıklar var. 'Ne kadar gerekirse o kadar yardım edeceğiz' tezinin, görünüşe göre Biden ile birlikte geçmişte kaldığı anlaşılıyor. Kiev'e askeri destek konusu şimdilik bir kenara bırakıldı. Ana hedef çatışmanın sona erdirilmesi olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
Donald Trump, 45. ABD Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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