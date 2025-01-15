https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/puskov-trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-askeri-catismalarin-sona-ermesini-hedefliyor-1092683124.html

Puşkov: Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların sona ermesini hedefliyor

Puşkov: Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların sona ermesini hedefliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T03:13+0300

2025-01-15T03:13+0300

2025-01-15T03:13+0300

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Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalında paylaşımda bulunarak, "ABD kongresindeki bir oturumda, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, gelecekteki ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki pozisyonunu üç genel maddeyle özetledi. Öncelikle, Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki genel çizgiyi koruduğu" şeklinde ifadelerde bulundu. Açıklamasının devamında Puşkov, Trump döneminde ABD'nin Ukrayna'ya 'mümkün olan' en iyi koşulları sağlamaya çalışacağını belirtti. Puşkov, bu açıklamanın önemli olduğunu ve sebebinin ABD'nin Ukrayna'yı terk etme niyetinde olmadığını göstermesi olduğunu belirterek, Trump ve ekibinin, gidişatın Ukrayna'nın aleyhine ilerlediğinin farkında olduğunu ve bu yüzden gerçekçi olmayan beklentiler yaratmak istemediklerini belirtti.Ayrıca Puşkov, "Biden yönetiminin doktrininden önemli farklılıklar var. 'Ne kadar gerekirse o kadar yardım edeceğiz' tezinin, görünüşe göre Biden ile birlikte geçmişte kaldığı anlaşılıyor. Kiev'e askeri destek konusu şimdilik bir kenara bırakıldı. Ana hedef çatışmanın sona erdirilmesi olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/beyaz-saray-biden-trumpi-ukraynaya-destegi-surdurmesi-konusunda-ikna-etti--1092681690.html

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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, pete hegseth, abd, ukrayna, kiev, telegram